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日職／對手認證的燙 吳念庭獲敬遠、單場3次上壘
西武獅隊台將吳念庭今天繼續先發出賽，面對羅德隊，4打席、3度上壘，包括1支安打、2次保送，其中一次還是故意四壞保送，對手選擇不與近況火燙的吳念庭正面對決，西武終場以2：1險勝羅德。
西武今天出戰羅德，吳念庭擔任先發一壘手、第5棒，面對羅德先發投手鈴木昭汰，第2局選到保送上壘，第4局擊出一壘方向滾地球出局；第6局面對後援投手田中靖洋，吳念庭敲出右外野方向安打。
第8局羅德由河村説人登板，先被源田壯亮敲出二壘打，兩人出局後遭遇前一打席才敲安打的吳念庭，選擇故意保送、不與他正面對決，最終也在滿壘危機下驚險安全下庄。
吳念庭賽前9場出賽已累積11分打點，堪稱西武近期最有效率的打點製造機，今天雖沒有打點進袋，4打席、3次上壘表現不俗，單場2支1後，打擊率也從賽前的2成76上升為2成90。
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