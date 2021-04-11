中職／看陳禹勳投球定格 高國輝：想說發生什麼事

富邦悍將隊昨天打到延長10局，才由菜鳥莊韋恩敲出再見安打，以7：6擊敗樂天桃猿隊，猿隊終結者陳禹勳在第9局登板，面對高國輝的打席，第1球上演「定格」引起熱議，高國輝也說確實有被他打亂專注度。

陳禹勳在第9局登板，先三振李宗賢、讓林哲瑄敲出中外野飛球遭到接殺，接著面對高國輝，第1球投球動作做到一半就「定格」，未把球投出，高國輝笑了出來，悍將隊陣營則是看傻眼、比著陳禹勳議論紛紛。

高國輝今天談到這個打席，他表示，「一開始有點被他打亂專注度，突然停住，想說發生什麼事，昨天那場也是滿妙，很多奇怪的事發生。」

陳禹勳最終仍讓高國輝揮空遭到三振，陳禹勳也因這個打席對好球帶不滿，與主審張展榮有口角爭執，出動總教練曾豪駒趕緊出場滅火。