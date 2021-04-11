快訊

侯友宜將施打AZ疫苗 葉元之：民進黨高興都來不及

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／看陳禹勳投球定格 高國輝：想說發生什麼事

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
高國輝。 報系資料照
高國輝。 報系資料照

富邦悍將隊昨天打到延長10局，才由菜鳥莊韋恩敲出再見安打，以7：6擊敗樂天桃猿隊，猿隊終結者陳禹勳在第9局登板，面對高國輝的打席，第1球上演「定格」引起熱議，高國輝也說確實有被他打亂專注度。

陳禹勳在第9局登板，先三振李宗賢、讓林哲瑄敲出中外野飛球遭到接殺，接著面對高國輝，第1球投球動作做到一半就「定格」，未把球投出，高國輝笑了出來，悍將隊陣營則是看傻眼、比著陳禹勳議論紛紛。

高國輝今天談到這個打席，他表示，「一開始有點被他打亂專注度，突然停住，想說發生什麼事，昨天那場也是滿妙，很多奇怪的事發生。」

陳禹勳最終仍讓高國輝揮空遭到三振，陳禹勳也因這個打席對好球帶不滿，與主審張展榮有口角爭執，出動總教練曾豪駒趕緊出場滅火。

高國輝 陳禹勳 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／球棒哭哭！敲安還被摔 高國輝把球棒擦乾淨懺悔

中職／認命當全隊最老 高國輝更想帶學弟拚冠

中職／對戰挨5轟 德保拉一聽要問「高國輝」就笑了

中職／近19打數成大型電風扇 高國輝認「狀況真的滿糟」

相關新聞

中職／日本大老闆反對東奧 猿隊：不影響支援中華隊

日本樂天集團創辦人三木谷浩史日前表態反對舉辦東京奧運，同集團的樂天桃猿隊副董事長渡邊崇與領隊浦韋青表示，不會影響到球員參...

中職／吃定鄭凱文 林子豪準完全打擊幫獅躲過橫掃

真的是「大物」！統一獅隊在去年選秀第一指名選進的新秀林子豪，今天4打數敲出4安打，前3打席依序敲出二壘打、一壘打、全壘打...

中職／布里悍鬼神防禦率 石翔宇兩分砲重擊悍將

熟悉的新莊球場最對味，富邦悍將隊棄將石翔宇披上味全龍隊球衣，今天首度來到新莊踢館，第6局敲出兩分砲、生涯首轟，成為重擊悍...

日職／對手認證的燙 吳念庭獲敬遠、單場3次上壘

西武獅隊台將吳念庭今天繼續先發出賽，面對羅德隊，4打席、3度上壘，包括1支安打、2次保送，其中一次還是故意四壞保送，對手...

中職／「龍王」回歸 王維中返先發有張行程表放心裡

味全龍隊狀元郎王維中即將在14日澄清湖球場重返賽場，闊別一個月再度出賽，他直言：「等好久喔！」他坦言剛受傷時，以為只是一...

中職／布里悍贏球歸功打線 大鬍子不見了有原因

味全龍隊洋投布里悍5場先發投完，防禦率只有0.63，鬼神般的表現屢屢幫龍隊的連敗踩住煞車，布里悍拿下單場MVP則是感謝隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。