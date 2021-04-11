中職／徐若熙膝蓋「正常的痠」 目標14日返一軍不閃躲

味全龍隊「怪物新人」徐若熙最快將在14日重返一軍，他也朝著這個日期前進，「預計是14日，就是看腳有沒有再有狀況。」膝蓋問題對他不會造成投球時的陰影，徐若熙說：「我還是會用正常的用力程度去丟，不會閃躲。」

徐若熙開季投出驚人身手，前三戰合計12.1局送出26次三振，將各隊K得滿頭包，卻在3日面對統一獅隊一戰出狀況，只投5人次、20球就因膝蓋不適退場，他在4日降下二軍，最快可在14日回歸一軍。

徐若熙是否會用最快速度回一軍？總教練葉君璋表示，「取決於他的膝蓋，因為膝蓋不舒服就會用到肩膀，如果他的膝蓋沒辦法百分之百，就會盡量不讓他投。」

徐若熙昨天牛棚投完還是感覺有點痠痠的，是葉總不敢在此時就斷言他在14日歸隊的主因，但徐若熙認為目前狀況都算正常，「都還有持續在跑和訓練，算是正常的痠。」

徐若熙表示，在高中時沒有遇過類似的膝蓋問題，春訓有碰到、但不嚴重，這次會比較嚴重，「應該是我自己的問題，因為我會蹬，所以會有比較多壓力在膝蓋上。」

休戰期間，他的投球動作並未因此有太多調整，目前也不打算因為這次突發傷勢就改動作，「動作上是沒有太多改變，就是看實戰比賽還會不會再遇到，如果再遇到再去做改變。」