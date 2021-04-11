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中職／「龍王」回歸 王維中返先發有張行程表放心裡

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊左投王維中將在14日重返賽場。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊左投王維中將在14日重返賽場。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊狀元郎王維中即將在14日澄清湖球場重返賽場，闊別一個月再度出賽，他直言：「等好久喔！」他坦言剛受傷時，以為只是一般緊繃，沒想到一休就是1個月，現在雖先以中繼出發，「有和教練團溝通過，說還是希望等局數拉起來後，可以回到先發。」

王維中3月14日扛起龍隊的開幕戰，對統一獅隊先發4.2局、失3分退場，隔天就因左手腕傷勢下二軍，直到昨天完成實戰投打練習後，確認14日回歸的計畫不變。

「狀況都滿好的，都在球隊排的計畫中，一直都照著走。」王維中表示，目前投球時已經沒有感覺到任何疼痛，接下來就是高張力賽事下的考驗，這次也會提醒自己不要太亢奮，「不然一個太出力又很怕再度受傷，希望可以照著平常心。」

王維中先從中繼出發，慢慢拉長局數、球數，他過往對於牛棚角色並不陌生，「之前在國外也是這樣，看比賽狀況、隨時準備。」但他也坦言比較喜歡先發。

「有跟教練團溝通過，說還是希望慢慢把局數拉起來，再回到先發。」王維中指出，何時返回先發的關鍵，包括比賽狀況、是否有疼痛，以及局數拉長，「有安排一個行程表給我，我自己知道就好。」

龍隊牛棚教練郭勝安指出，王維中歸隊之初，先以25球、1局為限，投1局預計將休2天，但還是要取決於他的比賽狀況，「我們還是把他當成先發投手在調整，只是放在中繼、拉長他的投球數。」他強調，對王維中的目標仍是往先發調整，除非狀況不理想，才會持續放在後援。

王維中 牛棚

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