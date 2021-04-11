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中職／雙龍回歸在即 王維中14日復出、徐若熙再觀望

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊投手徐若熙。圖／資料照片、味全龍隊提供
味全龍隊投手徐若熙。圖／資料照片、味全龍隊提供

味全龍隊兩大投手王維中徐若熙，有望在本周重磅回歸，王維中預計將在14日澄清湖球場中繼出賽，徐若熙的最快回歸一軍日期也是14日，兩人是否會同日回歸？總教練葉君璋表示，「王維中比較確定，徐若熙要再看看，還是取決於他的膝蓋。」

王維中3月14日扛起龍隊的開幕戰，對統一獅隊先發4.2局、失3分退場，隔天就因左手腕傷勢下二軍，教練團為他擬定歸隊進度表，需先完成3次牛棚、1次實戰投打練習，一一打勾完成後才放行重返賽場。

王維中昨天進行最後一關、實戰投打練習，葉總表示，「維中的實戰投球狀況還不錯，按照進度在走，他的出賽時間不會有延遲。」意即他確認將在14日澄清湖球場面對中信兄弟隊一戰，以中繼之姿復出。

徐若熙在3日面對獅隊一戰，只投5人次、20球就因膝蓋不適退場，他在4日降下二軍，最快可在14日回歸一軍。

葉君璋表示，徐若熙昨天牛棚投完，感覺膝蓋還是有點痠痠的，14日歸隊有可能，但現在還無法確定他的回歸日，「他現在除了膝蓋之外都沒問題，但如果他的膝蓋沒辦法百分之百，就會盡量不讓他投。」葉總指出，膝蓋不舒服，就會用到肩膀，風險就會比較高。

王維中 徐若熙 牛棚

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