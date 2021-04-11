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中職／球棒哭哭！敲安還被摔 高國輝把球棒擦乾淨懺悔

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
中職昨日由富邦悍將於新莊主場對抗樂天桃猿，富邦高國輝於五局下敲出一分打點安打。記者曾原信／攝影
中職昨日由富邦悍將於新莊主場對抗樂天桃猿，富邦高國輝於五局下敲出一分打點安打。記者曾原信／攝影

摔完球棒，才發現竟是一支帶有打點的安打，富邦悍將隊重砲高國輝的生涯500分打點達陣方式，對球棒很「歹勢」，賽後趕緊把它擦乾淨，也向總教練洪一中懺悔，「我下次會先跑壘再生氣。」

高國輝昨天5局下面對樂天桃猿隊洋投豪勁的打席，一壘有人、兩人出局，他在球數2好3壞時出棒攻擊打向右外野，他以為只是一記平凡的飛球，氣得把球棒重摔在地，但猿隊右外野手詹智堯跑了大老遠無法接到這球，這支一壘打帶有1分打點，幫助悍將隊追近到3：4，恰好也是高國輝的生涯第500分打點。

一開始氣噗噗的模樣，再到後來發現是安打，高國輝在一壘上露出尷尬苦笑，又留下一段經典影片，高國輝也說：「又有影片可以讓大家笑了。」

被問到有沒有向球棒懺悔，高國輝露出很不好意思的笑容，「我賽後有把它擦乾淨，等一下再去擦一下。」他還原昨天的情況，「因為我在打時，沒有很仔細看外野手站位，想說正常情況會是死球，那是我鎖定的球、還是沒打好，打出去第一時間是生氣我沒打好。」

高國輝說：「結果抬頭一看，怎麼外野手距離那麼遠。」他坦言當下像在坐雲霄飛車，「有點反應不過來，和我想像的情況不太一樣。」

高國輝事後也檢討，「不管再怎麼不開心，還是要先跑壘，我後來有跟總教練講，我下次會先跑壘完再生氣。」

高國輝

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