中職／悍將新秀莊韋恩生涯初登場敲再見安 中職第一人

中職富邦悍將新秀莊韋恩今天生涯初登場，就在延長賽10局下敲出再見安打，為中職第一人，悍將7比6擊敗樂天桃猿，教頭洪一中對他相當有信心，莊韋恩也認為自己準備好了。

這場在新莊球場的賽事，桃猿的林泓育在3局上轟出3分全壘打，6局上再敲2分砲；不過6局下悍將3分落後時，高國麟、莊韋恩敲安打後，林宥穎擊出三壘安打送回2分，辛元旭再擊出高飛犧牲打，形成6比6平手。

到了延長賽10局下，滿壘時莊韋恩敲出再見安打，幫助球隊以7比6獲勝，目前與中信兄弟並列第一名。莊韋恩今天沒有被排進先發，不過5局上代守二壘，6局下生涯首打席就敲二壘安打，最後則是敲再見安打。

洪一中表示，一直在找機會安排莊韋恩上場，因他的打擊、守備、腳程都不錯，由於原本的二壘手葉竹軒前2打席都遭三振，「我有去詢問他（莊韋恩）在二軍有沒有守過二壘，他是說二、游都有在守，那就OK」。

新人首次上場就遇到高張力的場面並建功，洪一中有點意外，不過他說：「我對韋恩滿看好的，雖然個子不大，但打擊技巧不錯，那時候（第10局）在想只要二壘有人輪到韋恩，老實說我對他滿有信心，這不是事後諸葛。」

對於自己的初登場，莊韋恩說：「滿興奮的，自己覺得準備好了，上去就是表現出平常在練的東西，我滿享受的，當球員最重要的就是享受球迷歡呼。」生涯首打席就敲安打，他指出，當下只想把球打強勁一點，靠自己的優勢去上壘。

面臨10局下的緊張場面，莊韋恩當下認為自己做得到，不過獲選為MVP站上頒獎台，他笑說：「滿意外的，有點嚇到、不可思議的感覺。」從成德高中學弟王志煊手中敲出再見安，莊韋恩表示，這幾天2人還有聊到要對決，沒想到今天就真的對決到了。

桃猿在10局下針對守備布陣做了特殊安排，讓中外野手陳晨威進內野，變成有5人在守內野，為了防止被對手擊出穿越安打，不過莊韋恩直接將球打向外野。他指出，「其實看到這守備心裡滿開心的，自己知道不可能打大支，剛好給我這麼大的空間」。