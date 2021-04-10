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中職／解析猿隊內野5人布陣 洪總：就是在賭
富邦悍將隊今晚與樂天桃猿隊之戰，10局下為了避免失分，猿隊祭出少見的內野5人布陣，還是被菜鳥莊韋恩打穿，悍將總教練洪一中認為，那一種調度就是在賭，但如果賭對就是贏家。
兩隊以6：6平手打進延長賽，10局下猿隊投手王志煊不穩，保送陳凱倫後又被高國麟敲安，面對申皓瑋球數落後，教練團乾脆故意保送，並讓中外野手陳晨威進來內野守備，外野只剩兩人防守。
悍將總教練洪一中分析，強化內野守備，外野就少一人，如果是不營養飛球就沒辦法守備，但也因為只要是深遠飛球就能得分，這樣的布陣有利有弊，「他們這樣也是一個方式，棒球就是結果論，如果賭對就是你厲害。」
洪一中看好莊韋恩能夠確實擊球，結果也真的讓莊韋恩掌握住空檔，擊出中左外野安打，敲回再見分，悍將以7：6奪勝。
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