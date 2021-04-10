中職／看好莊韋恩敲再見安 洪總：不是事後諸葛

富邦悍將隊「新咖啡小子」莊韋恩今晚在10局下滿壘關鍵時刻，為球隊敲出再見安打，以7：6擊敗樂天桃猿隊，也締造中職歷史，成為第一位初登場敲再見安打的球員。

23歲的莊韋恩剛當完兵，3月8日才到球隊報到、4月8日因蔣智賢受傷升上一軍，總教練洪一中表示，看好莊韋恩的打擊、守備、腳程，「一直要找機會用他。」

今晚因葉竹軒打擊狀況不佳，洪總問了莊韋恩一下：「在二軍有沒有守過二壘？」莊韋恩回答，二壘、游擊都有都有，洪總說：「那就上啊。」

5局上替補葉竹軒守二壘，莊韋恩在6局下生涯首打席就敲安，他表示：「想把球打強勁一點，靠自己的優勢（腳程）上壘，站上職業舞台還滿興奮的，但自己覺得準備好了。」

敲出生涯首安後，莊韋恩面臨更大考驗，10局下猿隊投手不穩，無人出局出現滿壘局面，為了避免失分，拉進1名外野手到內野，莊韋恩把握機會，敲出中左外野落地安打，送回再見分。

看到對方祭出內野5人布陣，莊韋恩說：「其實滿開心的，因為知道自己不可能打大支的，外野反而有空間打。」

洪總則說，10局下原本就想說，如果二壘有人輪莊韋恩就有機會，「我對他滿有信心，這不是事後諸葛，春訓、二軍看過他打擊滿確實的。」不過新人一上來在高張力下有好成績，洪總說：「意外當然有一點。」

莊韋恩生涯首戰3打數2安打、1打點、1得分，他說，首安在首打席出爐，進度有超過自己預期，更意外的是賽後還站上MVP頒獎台，「有嚇到，滿不可思議的」。