中職／莊韋恩10局下再見安 悍將隊1分險勝猿

樂天桃猿隊與富邦悍將隊打的糾纏，靠著兩隊捕手好表現，9局打完形成6：6平手，10局下悍將隊菜鳥莊韋恩揮出再見安打，讓悍將隊1分險勝。

林泓育今年首轟出爐，而且還是單場雙響砲，3局上猿隊面對0：2落後，靠著朱育賢的安打先追1分，接下來林泓育在一二壘有人時轟出左外野全壘打，一發三分砲將比數逆轉，6局上再轟出一顆相同方向飛球，這回是2分砲。

悍將隊捕手林宥穎也有個人秀，6局下、二三壘有人時，敲出左外野三壘安打，帶回2分打點，自己也靠高飛犧牲打跑回追平分，加上2局一壘打、8局二壘打，全場4打數3安打。

高國輝在5局下敲出右外野飛球，剛好落在三不管地帶，形成安打，這分打點讓高國輝達成生涯第500分打點，中職史上第二快（629場、2584打席、2276打數），紀錄保持人為陳俊秀的602場、2506打席、2180打數。

兩隊6：6打進延長賽，10局下猿隊投手王志煊1次保送加上一支安打後，教練團選擇故意四壞保送申皓瑋形成滿壘，結果下一棒菜鳥莊韋恩敲出個人生涯首支再見安打。