中職／德保拉本季首場完投勝 兄弟對獅隊5戰全勝

中信兄弟隊今天繼續在台中洲際球場對戰統一獅，雙方進行3連戰第2戰，兄弟洋投德保拉獨撐9局，只被揮出兩支安打、失1分，飆出9次三振，投出個人本季首場完投勝，幫助兄弟3：1獲勝，本季對戰獅隊5場全勝。

德保拉連4場優質先發、開季4連勝，勝場數獨居全聯盟榜首；他在去年7月14日對獅隊完投勝，同樣9局失1分，今天投108球締造個人第2場完投勝紀錄，獲選單場MVP。

他說：「感謝上帝讓我身體健康，能繼續在台灣投球，也感謝教練團的信任，讓我完成今天比賽。」

德保拉、統一獅隊洋投泰迪形成投手戰，兩隊前5局都未得分，兄弟6局下打破僵局，靠許基宏、張志豪兩支二壘打攻下全場第1分。

獅隊前6局未有安打，直到7局上首名打者陳傑憲才開張，再靠林靖凱犧牲觸擊推進二壘、唐肇廷安打追平比數。

兄弟7局下展開第2波攻勢，周思齊、高宇杰安打攻占一、三壘，王威晨游擊滾地球攻下1分打點，仍是一、二壘有人局面， 許基宏揮出三壘滾地球，造成獅隊三壘手郭阜林接球失誤，游擊手陳重廷又發生傳球失誤，兄弟再下一城，領先到比賽結束。

泰迪先發6.2局，被揮出7支安打、失3分（兩分自責），投出6次三振，吞下本季首敗（2勝1敗），也是來台兩個球季第1次吞敗，終止跨季8連勝、對戰兄弟跨季3連勝紀錄。