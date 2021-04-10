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中職／全壘打減產不擔心 猿隊守備提升衝第一

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
樂天桃猿隊林泓育敲出3分跑、本季個人首轟。記者曾原信／攝影
樂天桃猿隊林泓育敲出3分跑、本季個人首轟。記者曾原信／攝影

樂天桃猿隊開季前16場比賽僅敲出3轟，跟「暴力猿」形象有些落差，不過戰績仍能攀上第一，總教練曾豪駒認為，投手、守備的提升是關鍵，今年春訓更特別針對守備練習。

賽前曾豪駒才說不擔心球隊長打，有打安打比較重要，只要擊球率高、安打率高，長打自然出來，結果林泓育就在3局上轟出一發逆轉3分砲，以4：2暫時領先富邦悍將隊。

截至今天賽前，猿隊11次失誤、場均0.685次失誤都是五隊最少，跟去年整季130次失誤、場均1.08次失誤位居聯盟最多相比，有看到進步，曾豪駒表示：「守備是去年最大弱點，也是今年春訓的重點。」

除了守備進步，曾豪駒認為投手表現提升也是原因，「投手能夠控制分數，野手守備專注度也比較高，守備穩定後，投手也會安心。」

投、守表現成長是環環相扣，曾豪駒表示：「1次失誤，投手可能多投10顆球，局數可能少1、2局，就需要提早換投，造成牛棚疲勞，影響整體戰線。」

曾豪駒 樂天桃猿

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