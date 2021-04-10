中職／張喜凱配速首度優質先發 盼避免觸身球

中職樂天桃猿張喜凱昨天先發投出一軍生涯最多的6.1局，他今天表示，昨天有試著配速，且勇於進攻好球帶，不過還要改善壞球、觸身球太多的問題，昨天就砸到大學好友李凱威。

「潛水艇」張喜凱昨天對味全龍先發，用96球投6.1局，被敲5支安打，出現5次四死球，送出5次三振，失2分無關勝敗，是生涯一軍最長投球局數，且是首度優質先發。張喜凱今天表示，之前比賽每顆球都是很用力在丟，因此昨天有試著配速，整體感覺很輕鬆。

張喜凱也指出，投手教練許銘傑上星期有給投手群課題，希望可以回到剛開季勇於進攻打者好球帶，「不是以防守的丟法，後面才能愈投愈開，這也是小胖學長（林泓育）跟我講的，從裡面丟到外面。」

本來第7局登板後，張喜凱認為有機會投滿7局，不過被首名打者敲二壘安打，加上當下球隊僅1分領先，「我知道可能會換投手，但也希望自己能處理起來，那時候在看輔助判決，我就在上面練投，希望想辦法解決，練習自己承擔，責任心都來了。」

張喜凱指出，現在要加強的課題是不必要的壞球太多，且容易被該局首名打者上壘，「教練說這個要減少，第一個上壘對方就會有比較多戰術，決勝球要練好，不然打者會一直纏鬥。」張喜凱也希望用球數能突破96球，因為本季3場出賽剛好都在96及97球。

張喜凱一直以來都有觸身球過多的問題，昨天第1局對首名打者李凱威就投觸身球，第7局砸到吳東融的膝蓋。他說：「不是故意的，但一定要馬上去修正，既然出現了就要趕快去調整，不必要的還是要減少。」

味全龍李凱威是張喜凱在文化大學的學長，當時2人是室友，郭天信則是張喜凱的學弟，2人大學時就戲稱張喜凱為「張膝蓋」，因為容易砸到打者膝蓋。張喜凱笑說：「昨天丟到凱威，我就拍他屁股，開玩笑說不會閃喔，他回我怎麼第一個就丟這麼進來。」