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日職／宋家豪本季首中繼點入袋 吳念庭保送未敲安

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天隊投手宋家豪1局無失分，收下本季第一個中繼點，防禦率維持在完美的0。 聯合報系資料照
樂天隊投手宋家豪1局無失分，收下本季第一個中繼點，防禦率維持在完美的0。 聯合報系資料照

旅日兩台將今天都有出賽，樂天隊投手宋家豪1局無失分，收下本季第一個中繼點，防禦率維持在完美的0；西武隊野手吳念庭表現略為熄火，3打數未敲安，不過有1次保送上壘，西武隊以2：6輸給羅德隊。

樂天隊先發投手弓削隼人3局投完丟掉7分，不過打線從3局下開始追分，辰己涼介、小鄉裕哉都開轟，6局下攻得3分後，反以8：7領先，7局上丟掉1分被追平。

8局上宋家豪上場中繼，雖然開局被明石健志敲出一壘打，不過甲斐拓也犧牲打先拿1出局，二壘有人情況下，先讓長谷川勇也敲出中外野飛球出局，再讓川島慶三敲出游擊滾地，無失分下莊，兩隊最終8：8握手言和。

宋家豪總計用12球投完1局，最快球速150公里，被敲出1支安打，加上前4場，宋家豪目前在一軍投4.2局丟掉2分都非責失，防禦率仍是0，被敲出3支安打，另有2次三振、3次保送，今天拿下中繼點是本季第一次。

昨天敲出兩分打點安打的吳念庭，今天首打席保送上壘，接下來3打席都敲出飛球出局，打擊率掉到2成76，西武全隊敲出6支安打，不過只有愛斗的陽春砲、源田壯亮的二壘打在5局上各攻下1分打點。

宋家豪 西武

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