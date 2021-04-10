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中職／挑戰失敗多 曾豪駒想學洪總「鷹眼」功力

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
曾豪駒煩惱自己本季挑戰成功率太低，想要跟富邦悍將隊總教練洪一中的「鷹眼」多學習！ 聯合報系資料照
曾豪駒煩惱自己本季挑戰成功率太低，想要跟富邦悍將隊總教練洪一中的「鷹眼」多學習！ 聯合報系資料照

樂天桃猿隊外野手至今還沒開轟，不過總教練曾豪駒不擔心，更煩惱自己本季挑戰成功率太低，要跟富邦悍將隊總教練洪一中多學習，「我也要裝一下鷹眼」。

猿隊今年開季16場比賽只敲出3轟，其中在林承飛（2轟）、林立（1轟）身上，傳統承擔火力輸出的外野位置倒是靜悄悄，曾豪駒聽到媒體詢問笑說：「就看是他們先開轟，還是我先挑戰成功。」

曾豪駒記錯了，今年猿隊提出電視重播輔助判決的成功機率雖然不高，但不是0，10次有1次成功，是3月19日針對對方盜壘，成功改判為盜壘失敗，另有1次是在3月31日提出挑戰，裁判雖然更改判決，但結果不變，不能算成功。

不過3月19日至今沒挑戰成功過是適時，近3天提出挑戰也都失敗，加深曾總印象，曾豪駒表示：「這點要跟洪總好好學習。」還開玩笑說：「要裝一下鷹眼。」

洪一中在8日時曾成功讓妨礙守備判決改為失誤，對方游擊手先掉球才觸殺，一雙「鷹眼」看得清楚。

球員反應、表情也是提出挑戰與否的依據之一，曾豪駒表示，雖然也會觀察，但還是以當下提出挑戰對球隊是否有利去做判斷。

曾豪駒 洪一中 樂天桃猿

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