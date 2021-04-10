謝國城少棒／南投縣2連勝 幸恆瑋再見轟當英雄

謝國城盃少棒錦標賽南投縣隊幸恆瑋當英雄，今天與嘉義縣比賽6局敲出再見轟，率隊以7比6拿勝，明天將與桃園市爭4強門票；總教練紀俊麟表示，幸恆瑋還有很多隱藏能力需用自信開發。

110年謝國城盃全國少棒錦標賽昨天開打，為世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽國內選拔賽，預賽採雙敗淘汰賽制，冠軍預計15日出爐。

南投縣今天勝部與嘉義縣隊交手，首局靠著全錫安3分砲帶起士氣，2局打完4比0領先，但比賽中段沒能守住領先優勢，5局打完6比6戰成平手，6局下幸恆瑋敲出再見陽春砲，率隊拿下2連勝，明天將與桃園市爭A組勝部冠軍，勝隊晉級4強。

南投縣隊總教練紀俊麟表示，此批球員能力很夠、攻擊不是問題，但2局滿壘機會只拿了1分，對士氣有點傷，「臨場的適應要再快一點，關鍵時候還沒辦法一鼓作氣」。

幸恆瑋昨天首戰敲出滿貫砲，今天打出再見轟，紀俊麟表示，幸恆瑋個性比較溫，剛開始打球時有點沒自信，但他能力足夠，需要透過這樣的經驗累積自信，「他還有隱藏一些能力需要被開發，等自信塞滿，相信表現出來就會容易多了」。

幸恆瑋表示過去不屬於全壘打類型的打者，到6年級下學期才開始長打越來越多，在國中打球的哥哥也會鼓勵指導，加上今天的全壘打，6年級已經敲出3轟，今天6局上場打擊想法就是：「想成為英雄」，果然一棒建功。

連2天出賽開轟，幸恆瑋更有信心，欣賞的球員是美職大聯盟紅雀隊捕手莫里納（Yadier Molina），同樣都是捕手守備位置，「他的臂力很好，希望可以自己可以跟他一樣」。

南投下一戰將與少棒強隊桃園市（龜山國小）交手，紀俊麟表示，遇到更好的球隊沒有一定要球員怎麼樣，只希望把平時練習的做出來，結果不如人就補強，「他們的棒球路不是只到這，現階段具備該有的能力和棒球知識，帶到下個階段就可以」。