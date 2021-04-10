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中職／江國豪先發前吳俊良緊盯 郭俊麟開始練投

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
富邦悍將隊江國豪今天升上一軍，為明天先發對戰味全龍備戰。 聯合報系資料照
富邦悍將隊江國豪今天升上一軍，為明天先發對戰味全龍備戰。 聯合報系資料照

富邦悍將隊江國豪今天升上一軍，為明天先發對戰味全龍備戰，近日牛棚練投都有投手教練吳俊良緊盯，確認狀況沒問題，而二軍投手也有新進度，郭俊麟開始站立牛棚、優瑪出關加入二軍。

江國豪4日在二軍先發3.1局，用球數來到64球，最快球速也有148公里，評估調整到位，7日開始到一軍隨隊，由教練團觀察身體狀況，確認疲勞度沒有影響，投手教練吳俊良表示：「我就站在後面看，看肢體就知道。」

總教練洪一中表示，對於江國豪先發局數、用球數不會特別限制，視場上狀況而定，吳俊良則賦予期待：「至少要比64球多吧。」

至於二軍方面，郭俊麟已經開始站立牛棚、投給捕手接，約6、7分力，洪總透露狀況不錯，但應該要到下半季才會出賽，不急著關注；育成洋投優瑪隔離出關，開始加入二軍練球，捕手張進德則尚未開始蹲捕，仍在調整打擊。

牛棚 江國豪 郭俊麟

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