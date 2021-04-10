快訊

4月颱將生成？ 吳德榮分析這原因對台無威脅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／林逸翔家務事纏身 下二軍純戰力調整

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
富邦悍將隊林逸翔今天下二軍，洪總稱與被週刊爆出家務事無關，是既定安排。 截圖自悍將官方粉絲團
富邦悍將隊林逸翔今天下二軍，洪總稱與被週刊爆出家務事無關，是既定安排。 截圖自悍將官方粉絲團

富邦悍將隊林逸翔今天被週刊爆出家務事纏身，中職官網球員異動中顯示下放二軍，總教練洪一中表示，昨天就已做出這項決定，為了要讓江國豪上來先發，這是原本的安排。

林逸翔今天遭週刊爆料，以雙方家庭、個性與價值觀不同為由，提出與妻子離婚的要求，然而有親友指出，去年9月起就未曾探望小孩，也未給生活費。

同日，中職官網出現悍將隊球員異動，林逸翔下放二軍、江國豪上一軍，不過純為戰力調整，昨天就已有此決定，只因球隊並無賽事，未提前做出異動。

林逸翔今年在一軍出賽2場、失3分，洪一中表示，林逸翔今年球速有成長，但控球問題還是沒有改善，因為江國豪預計周日先發，必須空出位置，昨天就已決定由林逸翔下二軍，「這是原本的安排」。

江國豪 中職 洪一中

延伸閱讀

中職／林逸翔被爆棄養妻女 悍將球團：給時間處理

中職／漏球？妨礙守備？洪總鷹眼看分明

中職／江國豪強化手部本季調整較慢 有望加入輪值

中職／跨欄不夠看 洪總百米衝刺救一分

相關新聞

中職／江國豪先發前吳俊良緊盯 郭俊麟開始練投

富邦悍將隊江國豪今天升上一軍，為明天先發對戰味全龍備戰，近日牛棚練投都有投手教練吳俊良緊盯，確認狀況沒問題，而二軍投手也...

中職／莊韋恩初登場敲再見安 中職首見

富邦悍將隊「新咖啡小子」莊韋恩昨晚一軍初登板很搶眼，不僅首打席敲出生涯首安，10局下的滿壘關鍵時刻，更為球隊敲出再見安打...

中職／鋸砲變「守備猿」 曾總不擔心

「小胖」林泓育昨天雙響砲，本季前兩轟出爐，樂天桃猿隊開季前17場比賽敲出5轟，跟「暴力猿」形象有些落差，不過戰績仍能保持...

中職／完投擒獅 德保拉謝天

中信兄弟隊昨天在台中洲際球場以3：1擊敗統一獅隊，洋投德保拉獨撐9局，只被揮出兩支安打、失1分，飆出9次三振，投出個人本...

日職／宋家豪本季首中繼點入袋 吳念庭保送未敲安

旅日兩台將今天都有出賽，樂天隊投手宋家豪1局無失分，收下本季第一個中繼點，防禦率維持在完美的0；西武隊野手吳念庭表現略為...

中職／挑戰失敗多 曾豪駒想學洪總「鷹眼」功力

樂天桃猿隊外野手至今還沒開轟，不過總教練曾豪駒不擔心，更煩惱自己本季挑戰成功率太低，要跟富邦悍將隊總教練洪一中多學習，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。