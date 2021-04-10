中職／林逸翔家務事纏身 下二軍純戰力調整

富邦悍將隊林逸翔今天被週刊爆出家務事纏身，中職官網球員異動中顯示下放二軍，總教練洪一中表示，昨天就已做出這項決定，為了要讓江國豪上來先發，這是原本的安排。

林逸翔今天遭週刊爆料，以雙方家庭、個性與價值觀不同為由，提出與妻子離婚的要求，然而有親友指出，去年9月起就未曾探望小孩，也未給生活費。

同日，中職官網出現悍將隊球員異動，林逸翔下放二軍、江國豪上一軍，不過純為戰力調整，昨天就已有此決定，只因球隊並無賽事，未提前做出異動。

林逸翔今年在一軍出賽2場、失3分，洪一中表示，林逸翔今年球速有成長，但控球問題還是沒有改善，因為江國豪預計周日先發，必須空出位置，昨天就已決定由林逸翔下二軍，「這是原本的安排」。