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謝國城少棒／桃園4轟奪2連勝 林宇謙開轟想拚打擊獎

中央社 / 台北10日電
110年謝國城盃全國少棒錦標賽10日由桃園市隊與高雄市隊在青年公園棒球場交手，桃園市團隊4轟、展現板凳深度，林宇謙（前）微調動作單場3安、首局開轟，桃園市以20比1、4局拿下2連勝。 中央社
110年謝國城盃全國少棒錦標賽10日由桃園市隊與高雄市隊在青年公園棒球場交手，桃園市團隊4轟、展現板凳深度，林宇謙（前）微調動作單場3安、首局開轟，桃園市以20比1、4局拿下2連勝。 中央社

謝國城盃少棒錦標賽桃園市隊今天與高雄市隊交手，桃園市團隊4轟、展現板凳深度，林宇謙微調動作單場3安、首局開轟，鄭浩恩先發1局失1分，桃園市以20比1、4局拿下2連勝。

110年謝國城盃全國少棒錦標賽昨天開打，桃園市隊今天與高雄市隊在青年公園棒球場交手，桃園市隊昨天首戰敲2轟，今天打線再加溫，團隊19支安打，吳承翰、林宇謙首局開轟，李誠軒3局代打敲全壘打，4局劉任右再開轟，團隊4轟打線串聯，順利拿下比賽勝利。

桃園市隊今天派出鄭浩恩先發，總計用21球投1局失掉1分責失分，黃浩毓中繼用39球投2局無失分，柯竣恩後援1局無失分，替球隊守住勝利，黃浩毓拿下勝投。

鄭浩恩昨天比賽開轟，今天打擊方面敲1安、另選到1次保送，鄭浩恩自評今天投球表現不好，沒有達到教練團的要求把球投在好球帶邊邊角角。

林宇謙是目前團隊最會開轟的人，今天賽前總計已經敲出13發全壘打，今天首局第2打席開轟，他表示昨天看到隊友開轟也蠻想打全壘打的，此次賽前曾有一段低潮，教練幫忙微調動作，揮棒不會倒棒、打起來也比較順，今天單場3安貢獻2分打點。

林宇謙長打實力驚人，上一次拿下個人獎項是去年底徐生明盃少棒賽（打點獎、全壘打獎、打擊獎第3名），此次比賽爸爸也給目標，希望可以再拚一個打擊獎項，「對自己也是肯定，覺得我可以做到」。

桃園市隊教練干易哲表示，這批球員投打戰力平均，就看臨場狀況，今天首局就攻下8分、拉開比數，所以也讓球員輪流上去熟悉一下球場；干易哲表示，此批球員板凳深度不錯，預備球員5人都具備長打能力。

謝國城盃少棒 棒協

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