中職／李振昌場邊揮棒躍躍欲試 助總：要打早點跟我說

昨(9)日中職進行獅象大戰，中信兄弟終結者李振昌投1.1局沒有失分，10局下再靠著張志豪再見全壘打拿下勝利，讓李振昌拿下勝投，但賽中卻出現有趣畫面，因中信在第9局取消DH，投手必須上場打擊，而李振昌也順勢在休息區練揮棒，引發球迷議論。

6局下半，中信啟用周思齊代打，隨後也讓他在左外野進行守備，9局上統一攻佔一、二壘之際，中信決定讓原擔綱DH的陳子豪接替右外野守備，而詹子賢則是移防左外野，也讓投手必須要接下周思齊第6棒的棒次。

10局下2出局二壘有人，輪到第5棒張志豪上場打擊，但鏡頭卻捕捉到李振昌在休息區練習揮棒的畫面，令人會心一笑，隨後張志豪則是擊出再見全壘打，帶領中信以5比3拿下勝利。

根據《蘋果日報》報導，賽後李振昌表示，去年自己會隨打者參與打擊練習，雖然自己喜歡揮棒，但是打不到球，也表示除非牛棚沒有投手可以用，不然自己不會上場打擊，「那是假象啦，怎麼可能讓我打？」

李振昌指出，自己今年沒有參加打擊練習，如果真的要拎著棒子上場，應該是在引退賽上站在打擊區被三振。而提到子弟兵對上場打擊躍躍欲試，林威助也開玩笑稱，若李振昌早點跟他說，就會讓他多投1局。