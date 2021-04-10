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謝國城少棒／鍾亦軒完投、林軍成開轟 率雲林搶勝

中央社 / 台北10日電
110年謝國城盃全國少棒錦標賽敗部賽事雲林縣10日與台中市交手，雲林縣先發投手鍾亦軒（左）6局完投、壓制對手打線，林軍成（右）代打開轟建功，率隊以3比2拿勝。 中央社
110年謝國城盃全國少棒錦標賽敗部賽事雲林縣10日與台中市交手，雲林縣先發投手鍾亦軒（左）6局完投、壓制對手打線，林軍成（右）代打開轟建功，率隊以3比2拿勝。 中央社

謝國城盃少棒錦標賽敗部賽事雲林縣今天與台中市交手，雲林縣先發投手鍾亦軒6局完投、壓制對手打線，林軍成代打開轟建功，率隊以3比2拿勝；教練張裕耀看好兩名球員未來成長。

110年謝國城盃全國少棒錦標賽昨天在青年、新生公園兩地開打，謝國城盃為世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽國內選拔賽，預賽採雙敗淘汰賽制，冠軍預計15日出爐。

雲林縣昨天首戰不敵南投縣、落入敗部，今天與台中市隊交手，派出陣中最穩定的投手鍾亦軒先發，鍾亦軒用86球完投6局，被敲出8支安打，投出7次三振，失掉2分責失分，展現壓制力。

雲林縣隊4局打完1比2落後，5局林軍成代打建功，敲出追平比賽陽春砲，接著再靠鍾亦軒二壘打、蕭鈞卓安打、對方投手暴投，跑回超前分，順利拿下比賽勝利。

雲林縣隊教練張裕耀表示，這個盃賽之前球隊參加桃城盃少棒賽（軟式），備戰謝國城盃的時間不長，軟、硬式間調整，昨天首場比賽球員稍微有狀況，但今天這場比賽調整的不錯。

張裕耀稱讚鍾亦軒控球很好、表現在水準之上，國高中之後，身材和力量成長，球速應該也會再往上拉；鍾亦軒自評今天表現還可以更好，心態上有點太急著想要解決打者，也提到昨天首場比賽輸球，教練團提醒到球場就要打起精神，開心今天可以有好表現。

林軍成代打建功，張裕耀表示，林軍成的力量很好，無論打擊、投球都有不錯水準，只是穩定性稍嫌不足，但他很認真，「他的叔叔和阿伯也都是棒球教練，平時也會指點他，他回到家後都會對著牆壁丟球練習」。

林軍成6年級目前5個盃賽已經敲出3轟，他表示升上6年級有感覺到力量變大，也對自己的力量也很有自信，笑說：「那球應該可以打更遠」，平時回家繼續訓練，就是想要讓自己變得更強。

謝國城盃少棒 棒協

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