中職／掉球3次的不死三振 前洋投、中信新同學都稱神奇

昨(9)日中信兄弟在延長賽靠著張志豪再見全壘打，以5比3擊退統一獅，但比賽中發生一次罕見失誤，引發球迷輿論，不僅讓前中職洋投道恩斯（Darin Downs）轉發該影片，連正在飯店隔離中的兄弟新日籍洋投高野圭佑，也在電視轉播中目睹這一切，在IG寫下自己的看法。

該Play發生在6局下半，獅隊先發投手猛威爾在2好2壞下，對岳政華投出的第三顆好球，但捕手陳重羽沒有確實接補，球撿起來想要觸殺又被跑向一壘的岳政華踢到，讓球再次掉到地上，陳重羽撿起傳向一壘又暴傳，不僅讓岳政華不死三振上壘，連站在二壘的周思齊也跑回追平分。

離開中職2年多的前中職洋投道恩斯，在稍早也轉貼《CPBL STATS》的影片，寫下：「掉了3次的好球」。道恩斯在2016年加盟統一，但當時登錄名為戴倫，後轉戰Lamigo桃猿(前樂天桃猿)才改為道恩斯，2018年表現不佳遭釋出，由另一洋投史博威(Zeke Spruill)頂替，道恩斯3年中職生涯繳出14勝11負、4.92防禦率。

a strike that was dropped 3x https://t.co/nfIQGnTR7R — Darin Downs (@DDowns99) April 9, 2021

有球迷好奇，岳政華當時並未揮棒，懷疑不死三振是否能成立？而透過電視轉播觀看比賽的高野圭佑，也在個人IG提出自己見解，他認為打者雖然沒有揮棒，但捕手沒有確實接捕後，不死三振也隨之成立，「我知道在規則上是沒問題的，但我還是第一次看到。」