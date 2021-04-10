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日職／二軍同甘苦 愛斗開轟不忘與吳念庭的約定

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
西武靠著吳念庭（左一）2分打點關鍵安打與愛斗（左二）3分砲逆轉羅德！ 截圖自西武獅官方網站
西武靠著吳念庭（左一）2分打點關鍵安打與愛斗（左二）3分砲逆轉羅德！ 截圖自西武獅官方網站

西武獅隊昨天靠著吳念庭的2分打點安打以及愛斗的3分砲，在8局上攻下5分逆轉，以7：4擊敗羅德隊，兩人不僅是2015年選秀同梯，愛斗受訪時也透露，彼此有一起打拚的約定。

西武以1：4落後進入8局上，吳念庭先在1出局滿壘時敲出安打，送回兩分，接下來一、三壘有人局面，愛斗把球轟出場外，成為逆轉關鍵，愛斗表示，當下沒有想太多，「想要延續吳桑的攻勢，無論如何，把三壘的跑者送回來。」

至於2局轟出的職業生涯首轟，愛斗表示，原本只想要上壘，「打到的瞬間就知道是全壘打了。」西武隊主力紛紛受傷，提拔新人之下，愛斗是今年第5位敲出生涯首轟的西武打者，前4人其中一位就是吳念庭。

愛斗與吳念庭兩人長期在二軍同甘共苦，吳念庭在3月31日升上一軍後敲出首轟，愛斗則是在8日升上一軍，稍晚一天開轟，愛斗表示，兩人在二軍的時候，就已經約定好要繳出壓倒性的好表現，「不只是這一場，要一路打到最後一場比賽」。

愛斗與台灣的連結不只吳念庭，他在2018年也曾跟隨日職東軍來台參加亞洲冬季聯盟賽事，出賽8場敲出7支安打、5分打點，包括一發2分砲，但因流感提前返日。

吳念庭 西武獅

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