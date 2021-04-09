中職／只打兩局不累 詹智堯當英雄感謝打了整場的隊友

樂天桃猿隊今天歷經延長11局，以5：2擊敗味全龍隊，完成3連戰橫掃，詹智堯在11局敲出二壘打、一棒掃回3分打點，獲選單場MVP，賽後受訪直呼不累，「我才打兩局而已」，此役能贏下比賽，他感謝打了一整場的隊友們。

猿隊此役一度以2：0領先，龍隊在第6局由劉基鴻、全浩瑋安打串聯，先追回1分，第7局張祐銘代打，一軍的第一個打席就敲出安打、帶有1分打點，為龍隊打下追平分，兩隊2：2平手。

詹智堯在7局下頂替腰部緊繃的陽耀勳上場，鎮守右外野、第1棒，9局的打席敲出二壘方向滾地球出局，11局在滿壘時再度輪到他的打擊，這回他以二壘打建功。

詹智堯表示，「那時心裡就想要贏球，很感謝隊友們打一整場，滿壘讓我有這個機會，打出關鍵安打，心理上就是很想贏球，就是這麼簡單。」

龍隊後援投手蔡明憲因控球不穩，釀成滿壘危機，詹智堯當下選擇主動出擊，「我覺得是我可以攻擊的時機點，就盡全力去揮棒，如果那顆沒去揮，結果是好球，那很可惜啊。」

已經38歲的詹智堯，體認出賽機會已經不多，他說：「基本上，現在應該都是給年輕人的機會，我們就努力cover，有機會就盡力表現，隨時準備好。」他說自己享受當下，上了場就好好表現，對於前一次拿單場MVP、前一次在天母打這麼晚，他說自己都沒有印象了，「我的印象就是今天晚上而已。」