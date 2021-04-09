中職／猿3連戰橫掃龍 曾總讚詹智堯展現老將價值

樂天桃猿隊今天打到延長11局，以5：2力克味全龍隊，完成3連戰橫掃，猿隊38歲老將詹智堯替補上場，在延長11局當英雄，滿壘時敲出二壘打，一棒清壘，總教練曾豪駒大讚：「堯欸就是展現老將價值。」

猿隊在系列賽前兩戰已經取勝，此役尋求橫掃龍隊，推出下勾投手張喜凱先發，以96球投6.1局，第7局出現危機，留下兩名壘上跑者由游朝惟接手，龍隊張祐銘代打敲安、送回追平分，確定張喜凱此役無關勝敗。

張喜凱生涯首度投出優質先發，6.1局僅失2分，曾豪駒指出：「喜凱內容算是不錯，最後是比較可惜，但全體一起奮戰，老將新秀一起贏下比賽，這是好的地方。」

兩隊2：2進入延長賽，比賽打到11局時跨過晚上10點，因「天母條款」若再沒有任何一方得分將以和局收場，而猿隊的分數就在此時及時進袋。

龍隊後援投手蔡明憲因被敲1安打、2保送，面臨滿壘危機，詹智堯在此時建功，敲出清壘二壘打，也獲選為單場MVP。

詹智堯此役並未先發，7局陽耀勳在守備時被換下，由詹智堯接替上場，曾豪駒解釋，「陽耀勳在一次揮擊後感覺腰部緊繃，守備時跑起來怪怪的，他也有示意不舒服，所以就先讓他下場，暫時看起來沒什麼問題。」詹智堯替補成為致勝英雄，曾豪駒讚他展現老將價值，「為球隊貢獻他的能力。」