中職／張志豪再見轟 兄弟對獅4連勝

統一獅隊就是贏不了中信兄弟隊，今晚獅隊作客洲際球場，3分領先在6局下被追平，兩隊進入延長賽後，兄弟靠著張志豪在10局下的再見2分砲，以5：3拿下本季對戰4連勝。

兩隊前5局打完都未得分，6局上獅隊先點燃攻勢，1出局後靠著陳重廷、陳傑憲、蘇智傑連三支安打，攻下2分，加上吳桀睿在一、三壘有人的適時安打，將比數擴大到3：0領先。

獅隊領先沒有保持太久，6局下2出局後，兄弟靠著詹子賢內野安打上壘、張志豪保送攻占得點圈，此時周思齊上場代打，敲出二壘打帶有2分打點。

雙方只剩1分差，猛威爾對岳政華投出的第三顆好球，捕手陳重羽未確實接補，想要觸殺又被跑向一壘的岳政華踢到，球再次掉到地上，撿起傳向一壘又暴傳，不僅岳政華不死三振上壘，二壘的周思齊也跑回追平分。

猛威爾再投出1次保送後無奈退場，前一場投出無安打比賽的他，今天投5.2局失3分（2分責失），被敲5支安打，包括3局下潘志芳的安打，中斷連續11局未被安打，聯盟紀錄為2004年凱撒的13.1局（5月9日到6月4日）。

兄弟萊福力繳出優質先發，6局被敲5安打，失3分，投出5次三振只有1次保送，隊友火力掩護下避免吞下敗投。

兩隊打完9局仍以3：3平手進入延長戰，兄弟為了強化外野守備，在9局上取消指定打擊，也讓9局下登板的李振昌在場邊戴起打擊頭盔、拿起球棒，出現難得畫面。

不過李振昌沒有機會站上打擊區，張志豪在2出局後直接從獅隊守護神陳韻文手中開轟，這發打上中右外野的兩分砲，也是他個人生涯第二支再見轟。