日職／吳念庭滿壘適時敲安 西武逆轉勝羅德

悶了6個打數，西武隊台將吳念庭今天在8局上敲出安打，而且是2分打點一壘打，帶起球隊反攻，該局攻下5分成功逆轉羅德隊，最終也以7：4拿下勝利，終止三連敗。

吳念庭昨天3打數無安打，今年前3打數則是三振、游擊飛球、右外野飛球出局，6局上的右外野飛球敲得深遠，但未能越過外野防區，連續6打數未敲安。

吳念庭的安打乾旱期趕在今天結束前打破，8局上羅德中繼投手小野郁不穩，投出2次四壞、1次觸身，在1出局後形成滿壘，此時輪到吳念庭打擊，敲出中間方向強勁滾地球，穿越二壘手守備，這支安打讓兩名跑者回來得分。

吳念庭幫助西武追到3：4落後，自己站在一壘、三壘有人，下一棒愛斗在2局下才敲出過陽春砲，也是生涯首轟，8局再次開轟，一發三分砲將比數逆轉為6：4，西武在9局上再追加1分，拿下勝利。

吳念庭貢獻2分打點，本季出賽8場就已累積11分打點，追平個人單季最多紀錄，4打數1安打，有1次三振、1得分，打擊率為3成08。

愛斗包辦全隊4分打點，昨天首次在一軍出賽，今天生涯首轟就誕生，單場雙響砲也一起達陣，成為西武本季第五位敲出生涯首轟的球員，前四人包括台將吳念庭。

羅德先發投手二木康太7局失1分卻未能收穫勝投，西武隊高橋光成6局失4分的表現，則在打線掩護下逃過敗投。