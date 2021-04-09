快訊

李義祥叫阿好「肉身擋太魯閣號」？台鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／郭嚴文拉傷暫休兵 馬傑森頂替二壘盼好好表現

中央社 / 台北9日電
樂天桃猿馬傑森（左）改守二壘。 報系資料照
樂天桃猿馬傑森（左）改守二壘。 報系資料照

中職樂天桃猿隊郭嚴文因為日前輕微拉傷，目前暫掛免戰牌，教頭曾豪駒希望讓郭嚴文多休息，不急著上場，且目前馬傑森頂替二壘表現不錯，馬傑森則表示，希望能繼續好好表現。

郭嚴文7日在嘉義市棒球場的比賽中，敲出安打繞壘時造成鼠蹊部輕微拉傷，昨天與今天的賽事都沒有上場。總教練曾豪駒表示，「狀況是不太嚴重，就是輕微發炎，可能疲勞稍微有點不舒服，如果有時間讓他多休息，等到確定好了再上場，不急著讓他上去」。

近幾場二壘手都是由新秀馬傑森擔任，曾豪駒認為他的表現很好，目前會先以他為主。雖然郭嚴文暫時休兵，但主砲陳俊秀、朱育賢7日已歸隊，昨天團隊全場敲出19支安打、攻下9分，曾豪駒說：「這2場有慢慢感覺較順暢，加上他們回來，大家的安定感就又更好。」

18歲的馬傑森在高中時期守位以游擊為主，不過本季以二、三壘為主，馬傑森認為適應得不錯，「因之前有守過，雖然感覺不太一樣，但練習時教練有幫我加強，適應上不會有太大落差，但每個位置都還要加強」。

馬傑森目前打擊率3成75，狀況不錯，他說：「有按照教練教的東西放在場上，希望能繼續好好表現。」面對第一個職棒開季，他表示，一開始因比賽張力大、觀眾多，比較不適應，也多少感受到壓力，「到場上經驗慢慢累積，經過幾場就覺得還好，教練給我的機會希望自己好好把握」。

馬傑森 郭嚴文 曾豪駒

延伸閱讀

中職／歐飛登放火燒光4分領先 曾總：不要小看對手

中職／現在貼標籤還太早 蔣智賢開季遇低潮不擔心

中職／揮別壓力 郭嚴文反彈屠獅

中職／郭嚴文幫猿隊排名升至第2 開心和啦啦隊熱舞

相關新聞

中職／林逸翔被爆棄養妻女 悍將球團：給時間處理

富邦悍將隊左投林逸翔今天遭週刊爆料，被指控棄養妻女長達7個月並打算離婚，悍將球團今天回應：「球團會再更瞭解詳情，並給林逸...

中職／李振昌場邊揮棒躍躍欲試 助總：要打早點跟我說

昨(9)日中職進行獅象大戰，中信兄弟終結者李振昌投1.1局沒有失分，10局下再靠著張志豪再見全壘打拿下勝利，讓李振昌拿下勝投，但賽中卻出現有趣畫面，因中信在第9局取消DH，投手必須上場打擊，而李振昌也

中職／掉球3次的不死三振 前洋投、中信新同學都稱神奇

昨(9)日中信兄弟在延長賽靠著張志豪再見全壘打，以5比3擊退統一獅，但比賽中發生一次罕見失誤，引發球迷輿論，不僅讓前中職洋投道恩斯（Darin Downs）轉發該影片，連正在飯店隔離中的兄弟新日籍洋投

日職／二軍同甘苦 愛斗開轟不忘與吳念庭的約定

西武獅隊昨天靠著吳念庭的2分打點安打以及愛斗的3分砲，在8局上攻下5分逆轉，以7：4擊敗羅德隊，兩人不僅是2015年選秀...

中職／球不彈 張志豪練壯照轟

統一獅隊昨晚帶著5連勝作客洲際球場，3分領先卻在6局下被追平，進入延長賽後，中信兄弟隊靠著張志豪在10局下的再見2分砲，...

中職／接到鋼龍傳手套當下 朱祥麟想起大聯盟影片

味全龍隊洋投鋼龍在中職一軍的首場出賽，就能大喊：「媽！我上電視了！」他在8日先發出戰樂天桃猿隊，先秀一記反手接球，碰上球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。