中職／郭嚴文拉傷暫休兵 馬傑森頂替二壘盼好好表現

中職樂天桃猿隊郭嚴文因為日前輕微拉傷，目前暫掛免戰牌，教頭曾豪駒希望讓郭嚴文多休息，不急著上場，且目前馬傑森頂替二壘表現不錯，馬傑森則表示，希望能繼續好好表現。

郭嚴文7日在嘉義市棒球場的比賽中，敲出安打繞壘時造成鼠蹊部輕微拉傷，昨天與今天的賽事都沒有上場。總教練曾豪駒表示，「狀況是不太嚴重，就是輕微發炎，可能疲勞稍微有點不舒服，如果有時間讓他多休息，等到確定好了再上場，不急著讓他上去」。

近幾場二壘手都是由新秀馬傑森擔任，曾豪駒認為他的表現很好，目前會先以他為主。雖然郭嚴文暫時休兵，但主砲陳俊秀、朱育賢7日已歸隊，昨天團隊全場敲出19支安打、攻下9分，曾豪駒說：「這2場有慢慢感覺較順暢，加上他們回來，大家的安定感就又更好。」

18歲的馬傑森在高中時期守位以游擊為主，不過本季以二、三壘為主，馬傑森認為適應得不錯，「因之前有守過，雖然感覺不太一樣，但練習時教練有幫我加強，適應上不會有太大落差，但每個位置都還要加強」。

馬傑森目前打擊率3成75，狀況不錯，他說：「有按照教練教的東西放在場上，希望能繼續好好表現。」面對第一個職棒開季，他表示，一開始因比賽張力大、觀眾多，比較不適應，也多少感受到壓力，「到場上經驗慢慢累積，經過幾場就覺得還好，教練給我的機會希望自己好好把握」。