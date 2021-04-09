中職／被蘇俊璋快投嚇到 郭天信賽前追問「何時練的」

樂天桃猿隊蘇俊璋與味全龍隊郭天信，在南英商工、文化大學都是相差1屆的學長、學弟，昨天首度在一軍交手，蘇俊璋在2好球後突然改變節奏，讓郭天信措手不及，兩人在場上都忍不住笑了出來，郭天信今天賽前還跑去問蘇俊璋：「什麼時候練的？」

猿隊昨天以9：5擊敗龍隊，蘇俊璋在第8局接連遭遇蔣少宏、郭天信，都是他在文化大學的隊友，蘇俊璋兩打席都以三振解決前隊友。

蘇俊璋、郭天信交手的打席，兩人在1顆壞球後交換笑容，郭天信解釋，「壘上沒人時，他會正常抬腳，可是昨天他在2好球後突然快投，有點嚇到，我就看了他一下、笑了出來，他也笑了出來。」

郭天信今天談到此事還有點納悶，「昨天看他對其他人都沒有這樣，可能是他今年新練的東西吧？」賽前練習時就跑去找蘇俊璋解密，他則說是去年就有的習慣，蘇俊璋笑說：「他問我什麼時候練的？是不是只對我投這樣？我說我本來就這樣。」

蘇俊璋說：「那球是好球的話，就會三振，因為他有說他來不及，結果是壞球。」但他的下一顆球投出，依然對學弟賞出老K。

兩人同在2019年選秀進入中職，雖是同梯，但龍隊去年只能在二軍出賽，郭天信也因此常向他請教，「會問他一軍的比賽強度，學長都怎麼準備比賽。」蘇俊璋則謙稱是互相交流，「他會問一些投手和打者的對決心態，其實我也會問他，那你們打者對到中繼投手時的心態是怎樣。