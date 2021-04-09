中職／胡智為飆速150公里 猛快表現更勝一籌

以自行培訓方式加入味全龍隊的旅美投手胡智為，今天在二軍第5次登板，70球投完5局，被敲出4支安打，掉1分，樂天隊洋投猛快7局失1分的表現更勝一籌，最終龍隊也以1：3落敗。

胡智為首局在2出局後，先被郭永維敲出安打，又被盜上二壘，此時林智平補上安打，讓胡智為丟掉1分，4局雖出現1出局、一三壘有人危機，不過靠著右外野手陳震洋接殺後長傳本壘助殺的雙殺守備，胡智為另外3個半局都投出三上三下。

5局投完退場時龍隊以0：1落後，後續又多丟2分，胡智為承擔本季首敗，不過用球數拉到本季最多，最快球速也有150公里，目前在二軍5場出賽丟掉7分僅2分責失，防禦率1.02，17.2局投出15次三振，被敲14支安打，有3次四壞。

樂天一軍三洋投為豪勁、霸林爵、歐飛登，猛快在二軍待命，前兩場先發都掉5分，成績不佳，今天先發7局被敲5支安打，不過有9次三振，僅失1分，表現有所提升，防禦率也降到5.09，最快球速145公里。