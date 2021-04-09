中職／歐飛登放火燒光4分領先 曾總：不要小看對手

樂天桃猿隊洋投歐飛登昨天救援放火，燒光4分領先，總教練曾豪駒指出，他的狀況確實不理想，「我是覺得不要太小看整個球隊，對方也是有能力的，你每次上場，都是要把最好的展現出來。」

猿隊昨天以9：5擊敗味全龍隊，但過程中險象環生，歐飛登第7局上場把關5：1領先卻放火，先被蔣少宏、郭天信、李凱威接連敲出安打、形成滿壘，劉基鴻揮出二壘打一棒清壘，接續再保送赫雷拉，朱祥麟再補上追平安打，只拿到兩個出局數，就把4分領先花光光。

曾豪駒表示，「歐飛登昨天的狀況確實不是非常好，有些球位置投太好，直球位置太高讓對方掌握，希望他趕快修正過來。」

猿隊目前二軍還有一位洋投猛快，但他的兩場先發合計10.2局、失10分（責失9分），防禦率高達7.59，狀況還未調整到位，近日也傳出猿隊接洽具備4年大聯盟資歷的新洋投。