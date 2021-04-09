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中職／田澤純一大量失分 葉君璋點出「捕手要負責」
味全龍隊昨天以5：9不敵樂天桃猿隊，過程中一度追成5：5平手，終結者田澤純一卻在跨局數投進第9局後出狀況，最終投0.2局、失4分承擔敗投，總教練葉君璋認為，田澤純一的狀況不差，昨役的狀況「捕手要負一點責任」。
田澤純一昨天先在第8局、兩人出局時提前登板，只用1球拿到出局數，進入第9局出現不穩，面對邱丹的打席耗了12球無法解決他，最終共用33球、投0.2局，被敲出4安打、失4分，他也吞下第2敗。
葉君璋表示，「我是覺得捕手需要負一點責任，沒有按照自己的計畫在配，當然結果不好。」
葉君璋指出，田澤純一的狀況還不錯，但一次三壘的界外飛球沒有接到，以及一顆中間方向的高彈跳沒抓下出局數，都造成很大影響；至於捕手的部分，「就是針對邱丹那個打席，投了那麼多球，就是製造投捕的困擾。」
廖任磊的狀況也遲遲未能到位，葉君璋認為他的問題主要出在心態，「他可能投球的一些策略上要做修正，心態要稍微改變一下。」
葉君璋解釋，「面對打者時的概念、宗旨、策略到底是什麼，我覺得他沒有很清楚，所以他不管對面第一棒到第九棒，全部都是第四棒。」他表示已與廖任磊聊過這個問題，但他有時一上場就忘掉。
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