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中職／超美技躍上ESPN 鋼龍沒想到在台灣完成夢想

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊洋投鋼龍。記者季相儒／攝影
味全龍隊洋投鋼龍。記者季相儒／攝影

味全龍隊洋投鋼龍昨天演出一軍「開箱秀」，先發6局、失5分，全場最有記憶點的一幕出現在第5局，他以反手接下強襲球後，因球卡在手套，索性直接把手套傳給一壘手朱祥麟完成刺殺，美技登上ESPN十大好球第3名，鋼龍一早也收到媽媽傳來的簡訊，「生涯夢想登上ESPN十大好球，但沒想到是在台灣。」

鋼龍昨天以78球先發6局、失5分皆為責失分，被敲10安打偏多，有5次三振、1次保送，帶著敗投資格退場，靠隊友在7局下灌進4分追平，鋼龍躲過敗投。

精彩好球出現在第5局，邱丹擊出投手正面強襲球，鋼龍瀟灑反手接進手套，球卻卡在手套裡拔不出來，他機警直接將手套拋給一壘手朱祥麟，仍然趕得及完成刺殺。

鋼龍回憶這球，「當下就是投手遇到強襲球的直覺反應，沒有多想，手往後就攔截到這球，一看發現球在手套裡，但是卡在食指和中指中間，

想要拔卻拔不出來，靈機一動丟給一壘手。」他笑說：「沒有設計過，現在回神想也覺得怎麼可能會有這種反應、無法置信。」

鋼龍早上收到來自媽媽的訊息，傳給他連結，恭喜他登上十大好球，他透露曾在2013年有過反手接球，但當時有把球拿出來，這次加映丟手套，他笑說：「這是進階版的。」

評價一軍首秀，鋼龍認為雖不滿意，但可以接受，「控球和配球策略必須要再做調整，對方打者也有掌握到，這是必須要做好的功課。」

他的用球數控制得宜，鋼龍則指出，「知道亞洲棒球型態和我成長的棒球環境有些許不同，針對這個主攻好球帶、強調進壘點，美中不足的是，球路可以再低一點，或許可以製造更多滾地球。」

棒球 朱祥麟 味全龍

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