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78歲打擊手阿嬤登場 歡呼聲不斷 竹縣主委盃棒球賽登場

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣中山國小少棒隊合影；6個國小的少棒隊將比賽，由獲勝隊伍將代表新竹縣，參加TOTO盃全國少棒錦標賽。圖／縣府提供
新竹縣中山國小少棒隊合影；6個國小的少棒隊將比賽，由獲勝隊伍將代表新竹縣，參加TOTO盃全國少棒錦標賽。圖／縣府提供

新竹縣主委盃棒球錦標賽今天在竹東河濱公園棒壘球登場，共有10支隊伍參賽，年紀最小的球員僅8歲，最老的更有82歲，來自宜蘭的78歲打擊手吳秀好阿嬤上場時更讓場邊加油聲不斷；另外6組少棒隊將一拼輸贏，獲勝隊伍將代表新竹縣，參加中華民國棒球協會所主辦的TOTO盃全國少棒錦標賽爭取榮耀。

新竹縣體育會棒球委員會主委上官秋燕表示，主委盃棒球錦標賽少棒組共有6隊參賽，分別為關西國小、中山國小、上舘國小、大同國小、五峰國小及六家國小，獲勝隊伍將代表新竹縣參加TOTO盃全國少棒錦標賽，脫穎而出的隊伍更將組成中華少棒代表隊，代表台灣參加美國小馬聯盟野馬級亞太區少棒錦標賽。

今天的主委盃棒球錦標賽也同時舉行不老盃棒球邀請賽，共有4隊參加，地主隊是竹東海盜隊，另外3支競技隊伍都來自宜蘭，分別是羅東老懂隊、員山大黃蜂隊及蘇澳棋麟隊，每隊有20到25人，其中女性球員要50歲以上才能參加、男性球員必需年滿65歲。

其中78歲的打擊手、員山大黃蜂隊不老球員吳秀好阿嬤，6年前才開始接觸不老棒球，原本以為自己只會拿鋤頭，但在隊友鼓勵及每周3天下午練習後，愈打愈有趣，不管是打擊、防守、接球都很在行，她說「打棒球讓人感到年輕，已經愛上這項運動，鼓勵銀髮族走出來運動，讓晚年生活更繽紛。」

縣長楊文科上午也出席開球，他說到「今天參賽球員年紀加起來接近5000歲，不老隊球員個個神彩奕奕，可見運動讓人忘了年紀，讓身心更有活力」，並指出新竹縣這2年在棒球、籃球、桌球及相關運動都蓬勃發展，還表示新竹縣的棒球隊在全國比賽成績卓著，更與日本宮崎縣的少棒結盟，除了砌磋球技也是很好的國民外交。

78歲的打擊手、員山大黃蜂隊不老球員吳秀好阿嬤（左）與擔任開球投手的縣長楊文科同框合影。圖／縣府提供
78歲的打擊手、員山大黃蜂隊不老球員吳秀好阿嬤（左）與擔任開球投手的縣長楊文科同框合影。圖／縣府提供

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