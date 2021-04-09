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中職／鋼龍美技守備 入選ESPN十大好球

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
味全龍洋投鋼龍反手接球、把手套拋向一壘的美技守備讓球迷留下深刻印象，就連美國運動媒體ESPN都將其入選為每日十大好球。 中央社
味全龍洋投鋼龍反手接球、把手套拋向一壘的美技守備讓球迷留下深刻印象，就連美國運動媒體ESPN都將其入選為每日十大好球。 中央社

味全龍隊鋼龍（Drew Gagnon）昨天在中華職棒初登板，帳面成績不算理想，不過反手接球、把手套拋向一壘的美技守備讓球迷留下深刻印象，就連美國運動媒體ESPN都將其入選為每日十大好球，名列第三。

鋼龍初登板對上樂天桃猿隊，先發6局被揮出10支安打、失5分，隊友7局下一陣猛攻，讓他逃過敗投，然而田澤純一、廖任磊在9局上失守，龍隊終場以5：9落敗。

鋼龍留下最深刻的畫面是，5局上猿隊邱丹擊出投手方向強勁滾地，剛投完球的鋼龍反手用手套攔下，然而也因球卡在手套中，拿不出來情況下，他只好邊跑步邊把手套脫下來，順勢丟往一壘完成刺殺。

這個亮麗的守備表現，不僅引起台灣球迷討論，就連ESPN也將它選入十大好球中，說明這是在中華職棒的好表現，稱讚鋼龍面對這樣高難度的守備考驗，「又酷又冷靜」。

鋼龍美技守備入選ESPN十大好球

中華職棒 樂天桃猿 廖任磊

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