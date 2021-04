中職／鋼龍美技守備 入選ESPN十大好球

味全龍隊鋼龍(Drew Gagnon)昨天在中華職棒初登板,帳面成績不算理想,不過反手接球、把手套拋向一壘的美技守備讓球迷留下深刻印象,就連美國運動媒體ESPN都將其入選為每日十大好球,名列第三。

鋼龍初登板對上樂天桃猿隊,先發6局被揮出10支安打、失5分,隊友7局下一陣猛攻,讓他逃過敗投,然而田澤純一、廖任磊在9局上失守,龍隊終場以5:9落敗。

鋼龍留下最深刻的畫面是,5局上猿隊邱丹擊出投手方向強勁滾地,剛投完球的鋼龍反手用手套攔下,然而也因球卡在手套中,拿不出來情況下,他只好邊跑步邊把手套脫下來,順勢丟往一壘完成刺殺。

這個亮麗的守備表現,不僅引起台灣球迷討論,就連ESPN也將它選入十大好球中,說明這是在中華職棒的好表現,稱讚鋼龍面對這樣高難度的守備考驗,「又酷又冷靜」。

Thanks to Drew Gagnon (@Dgags24), we have a #CPBL clip on ESPN's Top 10 Plays 😤😤😤#WeiChuanDragons

Courtesy: @ESPN, @ESPNAssignDesk pic.twitter.com/UHFNS5FlUf