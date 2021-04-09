快訊

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

英國白金漢宮：菲立普親王逝世 享耆壽99歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／「棄打從投」葉總也能修？ 劉家愷一軍首出賽驚艷

聯合新聞網 / 綜合報導
味全龍劉家愷，本月7日首度於一軍出賽，8局上登板以3上3下解決樂天桃猿打者，好表現也讓爸爸劉榮華給予誠摯祝福。 中央社
味全龍劉家愷，本月7日首度於一軍出賽，8局上登板以3上3下解決樂天桃猿打者，好表現也讓爸爸劉榮華給予誠摯祝福。 中央社

2年前毅然決然放棄打者身分，以投手尋求職業生涯第二春的味全龍劉家愷，本月7日首度於一軍出賽，8局上登板以3上3下解決樂天桃猿打者，好表現也讓爸爸劉榮華給予誠摯祝福。

劉家愷在2016年選秀會第7輪中，以外野手身分加入義大犀牛，但卻遲遲無法繳出亮眼成績，加上陣中外野好手眾多，在2018年遭到富邦悍將釋出，1年後適逢味全龍成軍，在過往有著投手「再生工廠」美名的總教練葉君璋遊說下，以投手身分加入味全龍，並在去年二軍出賽48場，拿下9勝1敗、防禦率2.58的優質成績，更是奪下二軍勝投王寶座。

以投手身分展開新旅程的劉家愷，7日比賽在味全龍0比4落後下登板，連續解決朱育賢、馬傑森、林承飛，完成職業生涯一軍首秀，而根據《自由時報》，劉家愷賽後表示，剛踏進投手丘較不適應，比較像是以野球的丟球姿勢在投，不過在教練及學長指導下，直球平均速度可以來到140公里，球質也增加不少，「終於比較像投手在投球。」

劉家愷也透露，自己的投球動作是參照目前效力大聯盟紅雀的韓籍左投金廣鉉，也是他自學生時期以來的偶像，如果自己投得不好的時候會看金廣鉉的影片，模仿他的投球動作，也希望有朝一日能夠見到金廣鉉本人。

而目前在樂天二軍擔任總教練的爸爸劉榮華，也在當天守在電視機旁看轉播，劉家愷表示，賽後就接到爸爸打來的電話，他也以「好的開始、繼續努力」來做為鼓勵。

義大 求職

相關新聞

中職／超美技躍上ESPN 鋼龍沒想到在台灣完成夢想

味全龍隊洋投鋼龍昨天演出一軍「開箱秀」，先發6局、失5分，全場最有記憶點的一幕出現在第5局，他以反手接下強襲球後，因球卡...

韓職／豪邁揮棒回來了！ 秋信守KBO生涯首安是全壘打

旅美多年的韓籍重砲秋信守，去年季末成為自由球員後，選擇回到家鄉韓職加盟SSG登陸者(SK飛龍前身)，但開季後手感冰冷，面對樂天巨人的三連戰10打數盡墨，僅靠2次保送上壘，不過在昨(8)日對陣韓華鷹的比

中職／對到眼神就知球卡住 朱祥麟接到手套說要去收驚

味全龍隊洋投鋼龍昨天演出罕見美技，反手接球後因球卡在手套裡，直接將整個手套扔給一壘手朱祥麟，朱祥麟當下也很驚訝，今天再談...

中職／被蘇俊璋快投嚇到 郭天信賽前追問「何時練的」

樂天桃猿隊蘇俊璋與味全龍隊郭天信，在南英商工、文化大學都是相差1屆的學長、學弟，昨天首度在一軍交手，蘇俊璋在2好球後突然...

中職／歐飛登放火燒光4分領先 曾總：不要小看對手

樂天桃猿隊洋投歐飛登昨天救援放火，燒光4分領先，總教練曾豪駒指出，他的狀況確實不理想，「我是覺得不要太小看整個球隊，對方...

中職／田澤純一大量失分 葉君璋點出「捕手要負責」

味全龍隊昨天以5：9不敵樂天桃猿隊，過程中一度追成5：5平手，終結者田澤純一卻在跨局數投進第9局後出狀況，最終投0.2局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。