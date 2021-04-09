中職／「棄打從投」葉總也能修？ 劉家愷一軍首出賽驚艷

2年前毅然決然放棄打者身分，以投手尋求職業生涯第二春的味全龍劉家愷，本月7日首度於一軍出賽，8局上登板以3上3下解決樂天桃猿打者，好表現也讓爸爸劉榮華給予誠摯祝福。

劉家愷在2016年選秀會第7輪中，以外野手身分加入義大犀牛，但卻遲遲無法繳出亮眼成績，加上陣中外野好手眾多，在2018年遭到富邦悍將釋出，1年後適逢味全龍成軍，在過往有著投手「再生工廠」美名的總教練葉君璋遊說下，以投手身分加入味全龍，並在去年二軍出賽48場，拿下9勝1敗、防禦率2.58的優質成績，更是奪下二軍勝投王寶座。

以投手身分展開新旅程的劉家愷，7日比賽在味全龍0比4落後下登板，連續解決朱育賢、馬傑森、林承飛，完成職業生涯一軍首秀，而根據《自由時報》，劉家愷賽後表示，剛踏進投手丘較不適應，比較像是以野球的丟球姿勢在投，不過在教練及學長指導下，直球平均速度可以來到140公里，球質也增加不少，「終於比較像投手在投球。」

劉家愷也透露，自己的投球動作是參照目前效力大聯盟紅雀的韓籍左投金廣鉉，也是他自學生時期以來的偶像，如果自己投得不好的時候會看金廣鉉的影片，模仿他的投球動作，也希望有朝一日能夠見到金廣鉉本人。

而目前在樂天二軍擔任總教練的爸爸劉榮華，也在當天守在電視機旁看轉播，劉家愷表示，賽後就接到爸爸打來的電話，他也以「好的開始、繼續努力」來做為鼓勵。