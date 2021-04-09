中職／波沙達是兒時偶像 傑斯願為祖國出征6搶1、東奧

富邦悍將開季戰績亮眼，陣中4大洋投功不可沒，洋投傑斯(JC Ramirez)靠著時速可達156公里的快速球站穩輪值，4場先發拿下2勝2負、防禦率2.88，成為悍將不可或缺的先發戰力。

而傑斯的祖國尼加拉瓜，目前也正備戰東奧棒球美洲區資格賽，根據《自由時報》報導，傑斯表示，尼加拉瓜若有打進6搶1、甚至奧運的機會，他會非常願意為祖國效力，想讓世界見識到尼加拉瓜的棒球實力。

長達百年歷史的大聯盟，僅有15名尼加拉瓜籍的選手，而本季目前也只有洋基投手羅艾西加（Jonathan Loaisiga）在大聯盟名單內，傑斯表示尼加拉瓜主要盛行拳擊，接著才是足球、棒球，但在當地街道上常常看到許多小朋友在打棒球，也夢想著成為職業選手，「如果打得很好，家人與朋友會對你刮目相看。」

另外傑斯也透露兒時記趣，從小本來專職捕手的他，夢想是成為與波沙達（Jorge Posada）一樣厲害的鐵捕，但因身材逐漸高大而改練三壘，而有次為國出征威廉波特少棒賽時，委內瑞拉的教練認為傑斯臂力不錯，於是就向自己教練建議改練投手，後來才被球探發掘，因而一圓大聯盟夢。