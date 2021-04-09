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中職／4強1弱？ 味全戰績持續探底 徐若熙暖心向球迷喊話

聯合新聞網 / 綜合報導
徐若熙眼見龍隊掙扎狀況，也在個人IG向球迷喊話。 聯合報系資料照 記者劉學聖／攝影
徐若熙眼見龍隊掙扎狀況，也在個人IG向球迷喊話。 聯合報系資料照 記者劉學聖／攝影

以全新陣容重回中職的味全龍，本季終於登上一軍舞台，雖然一度有亮眼表現，讓味全球迷充滿期待，但隨後又陷入連敗的無底深淵，而身為陣中最大亮點的本土小將徐若熙，也在個人IG向球迷們喊話。

昨(8)日與樂天桃猿一役，5局打完味全雖以4分差落後，但在7局下展現韌性，狀元郎劉基鴻在滿壘時適時敲出清壘二壘安打，幫助味全龍追平戰局，隨後終結者田澤純一提早在8局上陣，也順利化解2出局三壘有人的局面，但9局上仍難擋暴力猿打線，遭擊出4支安打後退場，接替上場的廖任磊也無法止住攻勢，讓樂天單局攻下4分，最終以9比5擊敗味全，嘉義連戰皆拿下勝利。

味全龍苦吞敗戰後，目前以6勝12負位居聯盟爐主位置，與第四位的中信兄弟有著3場半的差距，雖然味全龍上半季仍有42場比賽，仍有機會競逐龍頭寶座，但對於陣中充斥著年輕球員的龍隊來說，可是一道難題。

而開季表現搶眼的本土小將徐若熙，眼見球隊掙扎狀況，養傷之餘也在個人IG向球迷喊話：「我們一定能越來越好的，雖然不會是現在，請給我們一點時間.」，也為低迷不振的味全龍提升士氣。

連戰 嘉義 中信

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