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韓職／豪邁揮棒回來了！ 秋信守KBO生涯首安是全壘打
旅美多年的韓籍重砲秋信守，去年季末成為自由球員後，選擇回到家鄉韓職加盟SSG登陸者(SK飛龍前身)，但開季後手感冰冷，面對樂天巨人的三連戰10打數盡墨，僅靠2次保送上壘，不過在昨(8)日對陣韓華鷹的比賽，秋信守甩開慢熱低潮，不僅擊出單場雙安，韓職生涯首安更是1發右外野陽春彈，最終SSG登陸者以6比4力克韓華鷹。
昨日遭韓華鷹以17比0羞辱性痛擊，登陸者欲展復仇之意，雖然開季陷入大低潮，但秋信守續扛登陸者第三棒，並在3局下再度展現豪邁揮棒，相中一顆紅中球擊出陽春砲，這也是秋信守回到韓職後首安首打點，幫助登陸者以3比0取得領先，不過韓華鷹4局上立刻展開反攻，打下4分逆轉超前，而下個半局秋信守再當英雄，敲出個人單場第2安帶有1分打點，幫助登陸者追平比分。
本場比賽秋信守繳出4支2，進帳2分打點，打擊率也提升至1成43。
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