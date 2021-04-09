日職／日媒以「悲慘現況」形容陽岱鋼 曝遭下放三軍主因

由於近期巨人幾名主力因新冠病毒疫情缺陣，導致得分火侯減弱不少，也讓日媒再次提起陽岱鋼，但卻以「悲慘現狀」來形容他，認為巨人目前戰力不足情況下，陽岱鋼也難以登上一軍。

被視為中央聯盟潛在的兩支龍頭競爭者巨人及阪神，昨(8)日進行系列賽最後一戰，最終由坂本勇人及重信慎之介各貢獻1轟，加上先發投手高橋優貴7局無失分好投下，以3比0完封阪神，避免遭到橫掃，

儘管以完封之姿擊敗世仇，此戰也達到巨人監督原辰德先前所規劃的「3分打線」，但賽後他仍對球隊打擊表現不滿意，「我認為球隊慢慢展現好跡象，但感覺又缺少什麼，我們需要證明，無論投打陣容如何，都要以攻下4、5分的氣勢上場作戰。」

巨人主力外野手丸佳浩及洋砲惠勒（Zelous Wheeler）等4名球員，因新冠病毒檢測呈現陽性狀態而缺陣，新外援譚姆斯（Eric Thames）及史莫克（Justin Smoak）雖剛抵日本，但仍需進行長達2星期的隔離，讓巨人原本兵強馬壯的外野陣容瞬間削弱不少，而日媒《東京體育報》報導則是再次提及台灣好手陽岱鋼，也透露他目前在二軍的現況。

在外野人才濟濟的情況下，陽岱鋼在開幕戰前就下二軍調整手感，但僅繳出13支1，打擊率0.077及被三振6次的不振表現，而報導更是提到，陽岱鋼目前已掉進三軍陣容，跟在二軍怠慢的攻守表現脫離不了關係。

二軍監督阿部慎之助則表示，「我想讓二軍成為訓練新秀的地方，不能老是給陽岱鋼等老將的機會，大於陣中多數年輕人。」，因此陽岱鋼就如同去年夏天的情況，被調往三軍訓練，而原辰德也無奈表示，「我們沒有選擇，只能維持目前陣容繼續奮鬥。」，陽岱鋼想登上一軍的機會恐渺茫。