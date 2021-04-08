中職／田澤純一崩盤吞第2敗 林泓育4安4打點獲MVP

樂天桃猿隊今天繼續在嘉義市球場對決味全龍隊，雙方打完前8局5：5，龍隊「守護神」田澤純一、廖任磊9局上失守，被猿隊連揮6支安打攻下4分，終場終場5：9落敗，也是近7戰第6敗。

龍、猿在嘉義市球場進行二連戰，龍隊以地主身分迎敵，完全討不到便宜，連兩天輸球，田澤純一今天投0.2局失4分，吞下本季第2敗，也是失分最多的一敗。

猿隊2局上兩出局後展開攻勢，陳俊秀、林承飛、馬傑森、邱丹連續安打攻下3分。

3局上，陽耀勳安打後，靠陳晨威、林立內野滾地球推進到三壘，林泓育適時安打再下一城；5局上，陽耀勳獲保送後盜上二壘，再靠林立、林泓育安打攻下全隊第5分。

猿隊打完前5局已出現10支安打，反觀龍隊打擊不振，前3局只有1安，4局下劉基鴻安打後，靠投手暴投上二壘，再靠陳品捷安打攻下1分。

猿隊先發投手霸林爵投5.2局只被揮出3支安打、失1分，飆出8次三振，退場時5：1領先，不料中繼投手歐飛登7局下出狀況，只投0.2局被揮出5支安打、失4分，霸林爵本季首勝飛了。

龍隊這半局先靠蔣少宏、郭天信、李凱威安打攻占滿壘，接著劉基鴻關鍵二壘打攻下3分打點，朱祥麟再安打攻下第4分，追成5：5平手。

龍隊洋投鋼龍初登板，先發6局被揮出10支安打、失5分，隊友7局下一陣猛攻，也讓他逃過敗投。

田澤純一8局上兩出局時登板，化解三壘有人危機，9局上一出局後，被邱丹、陽耀勳、陳晨威、林立連揮安打，失1分退場；廖任磊在滿壘時接手，又被林泓育、朱育賢連揮安打，再失3分都算在田澤純一的身上。

田澤純一開季前8場出賽，只有3月31日對猿隊投0.2局失兩分吞敗，今天嘗到來台最慘的一敗，防禦率從2.16升至6。

猿隊全場揮出19支安打，林泓育5打數4安打、攻下4分打點，獲選單場MVP，開路先鋒陽耀勳4打數3安打、跑回3分。

【中央社台北8日電】

中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊今天9局上突破味全龍隊終結者田澤純一得4分，以9比5勝龍隊，林泓育單場4安表現搶眼；不過，龍隊洋投鋼龍背後接球並「傳手套」美技也引起討論。

桃猿晚間在嘉義市棒球場2局上2出局後展開攻勢，陳俊秀、林承飛、馬傑森及邱丹接連敲出安打，攻下3分；3局上陽耀勳、林泓育接連敲安打，再得1分；4局下龍隊雖追回1分，但5局上陽耀勳獲保送後，林立、林泓育敲安打得1分，取得5比1領先。

龍隊7局下突破桃猿後援投手歐飛登（DillonOverton），蔣少宏、郭天信及李凱威敲安打形成滿壘後，劉基鴻敲出清壘二壘安打，帶有3分打點，接著朱祥麟再敲出安打，雙方戰成5比5平手。

田澤純一在8局上2出局後提早登板，但9局上遇到亂流，邱丹、陽耀勳及陳晨威敲安打超前，接著林立敲安打形成滿壘，田澤純一退場換上投手廖任磊後，林泓育敲出二壘安打送回2分，朱育賢再補上1打點安打。

勝投由後援1.1局無失分的投手蘇俊璋拿下；桃猿全場敲出19支安打，其中林泓育5打數敲出4支安打，包辦4分打點，獲選單場MVP（最有價值球員），另昨天傷癒歸隊回一軍的朱育賢、陳俊秀都有雙安演出。

鋼龍（Drew Gagnon）初登板，用78球投6局，被敲10支安打，投1次保送、5次三振，失掉5分；田澤純一投0.2局掉4分。

鋼龍失分偏多，但5局上邱丹擊出投手方向滾地球，鋼龍背後接球，要傳球到一壘時由於球卡在手套，當機立斷將整個手套丟給一壘手，演出另類美技。