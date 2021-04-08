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中職／洪總讚表現完美 陳仕朋勝投入袋鬆口氣
富邦悍將隊投手陳仕朋今晚7局無失分的好投，幫助球隊以2：0擊敗中信兄弟隊，也讓自己中止開季3連敗、跨季對戰6連敗，好表現讓總教練洪一中直呼「完美」。
陳仕朋全場2度讓對手站上得點圈，但都沒出狀況，7局被敲4安無失分，另有5次三振、2次保送，本季首勝終於入袋，陳仕朋鬆了口氣，「壓力是滿大的，開季這三場都沒拿勝投，這場拿到，相信未來會越來越順」。
跟前三場吞敗相比，洪一中認為陳仕朋今天變化球控制較佳，雖然前三場帳面成績不算好，但穩定出賽、穩定消耗局數，對球隊就是很大幫助，「今天7局沒失分就完美了」。
陳仕朋也說，今天變化球確實控制較好，讓打者較難鎖定球路攻擊，心境上也有不同，相較前幾場在意結果，「今天就是相信自己投出去的球，控制我能控制的，把球投到想要的地方」。
今天開賽新莊球場就飄著細雨，雨勢到4、5局間一度變大，陳仕朋自認沒有受到太大影響，不過7局投完也沒有產生完封念頭，「現在才剛開季，一下子這麼多局數也不太好。」退場後教練團也跟他說，「任務到這裡，交給後面投手」。
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