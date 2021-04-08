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中職／漏球？妨礙守備？洪總鷹眼看分明

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
富邦悍將林宥穎（前左）5局下跑壘時原本被判妨礙守備，後改判游擊手接球失誤。記者林澔一／攝影
富邦悍將林宥穎（前左）5局下跑壘時原本被判妨礙守備，後改判游擊手接球失誤。記者林澔一／攝影

中華職棒富邦悍將隊今天以2：0擊敗中信兄弟隊，除了先發投手陳仕朋7局無失分的好投外，悍將隊得分中，有1分算是總教練洪一中「救援」成功，5局下的關鍵改判，洪總看得很清楚。

兩隊前4局都未得分，平手進入5局下，悍將隊先在滿壘時靠保送擠回1分，接下來李宗賢敲出游擊方向滾地，游擊手江坤宇防守路徑與跑者交錯，球落在地面上，一時間看不清是先漏球、沒觸殺，還是跑者撞到才掉球。

裁判第一時間認定妨礙守備，洪總快跑衝到二壘爭執，讓判決改為游擊手失誤，「球不是因為碰到掉的。」洪一中賽後表示，當下看到對方球沒接好，又趕時間想要觸殺，「有那個動作，球已經在後面，你是妨礙跑者，不是妨礙守備」。

改判失誤後，換中信兄弟總教練林威助上前抗議，但最終接受判決，林威助賽後表示，當下因為跑者有在防守路線上，雙方也有衝撞，認為有妨礙守備的嫌疑才爭執，「不過裁判是說接球就沒接好，重播影片看來是這樣，這邊就接受」。

中信兄弟 林威助 洪一中

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