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中職／陳仕朋7局無失分奪勝 中止對戰兄弟6連敗

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
富邦悍將先發投手陳仕朋獲得MVP。記者林澔一／攝影
富邦悍將先發投手陳仕朋獲得MVP。記者林澔一／攝影

富邦悍將隊陳仕朋7局無失分的好投，幫助自己進帳本季首勝，也中斷個人對戰兄弟跨季6連敗，悍將隊以2：0擊敗中信兄弟隊，也終止團隊2連敗。

陳仕朋今天首局被敲一支二壘打加上一次保送，但靠著自己守下失分危機，接下來直到6局才再遇亂流，被敲兩安讓對手站上得點圈，最後仍安全下莊，總計用91球投完7局，被敲4支安打無失分，另有5次三振、2次保送。

陳仕朋前3場先發都吞敗，今天不僅拿下本季首勝，更是從剋星兄弟手中拿勝，陳仕朋上次對戰中信兄弟奪勝已是2019年8月11日，接下來跨季6連敗在今天止步。

加百利前4局也封鎖悍將打線，只被敲出1安，另有2次保送，不過隨著雨勢增大，5局也遇到狀況，開局被連敲兩安，加上一次保送，無人出局形成滿壘，最後丟掉2分，加百利總計5局被敲3安，失2分吞敗。

面對0：0僵局，悍將隊在5局下靠著兩支安打以及一次保送形成滿壘，1出局後楊瑞承選到保送擠回第1分，接下來李宗賢敲出游擊方向滾地，游擊手江坤宇未能觸殺，球也掉在地上。

第一時間裁判認為是妨礙守備，只見悍將隊總教練洪一中立刻從一壘側休息區衝到二壘附近與裁判爭執，而裁判開會討論後，認定是江坤宇第一時間就漏接，沒有守備機會，改為游擊手失誤，慢動作畫面重播也是如此，悍將隊取得2：0領先。

富邦悍將申皓瑋5局下貢獻二壘安打。記者林澔一／攝影
富邦悍將申皓瑋5局下貢獻二壘安打。記者林澔一／攝影

陳仕朋 中信兄弟 江坤宇

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