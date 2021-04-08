中職／江國豪強化手部本季調整較慢 有望加入輪值

中職富邦悍將江國豪為了強化手部肌肉，調整進度較慢，今天進牛棚練投，有望在週日（11日）加入先發輪值。雖然之前在二軍調整，江國豪也相當關心好朋友陳仕朋、游霆崴的狀況。

江國豪開季因為調整不及，目前還未加入先發輪值，不過現在已經隨隊一軍，今天進牛棚練投。投手教練吳俊良表示，江國豪有機會在本週日（11日）先發，不過尚未確定，游霆崴、羅力投1休4也是選項。

江國豪4日在二軍先發投到64球，吳俊良指出，若江國豪要先發還要考量用球數，「目前他的用球數還沒有那麼多，他是說OK，但我們要循序漸進增加，這兩天一直在觀察他的身體狀況，傳接球、牛棚都正常」。

去年下半季尾聲遇到手肘骨刺問題，一度脫離戰線，江國豪表示：「今年想要讓自己周邊的肌肉加強一點，進度慢一點，雖然也想為球隊貢獻，但教練說不要急，該做的先做好，先在二軍把局數、球數慢慢拉上來，不要讓自己在關鍵時期有狀況。」

江國豪指出，今天牛棚感覺不錯，但有些小細節還要注意，像是動作會做不完整。至於用球數，江國豪說預計會先從80球開始，他認為先發沒有問題。即將要加入一軍輪值，他說：「當然期待，但先把該做的事情做好，勝負順其自然。」

江國豪與隊友陳仕朋、游霆崴相當要好，「豪朋游」組合都會互相鼓勵。陳仕朋本季前3場先發都吞下敗投，江國豪指出，之前有發訊息關心陳仕朋，「我問他最近遇到什麼問題，畢竟他可能不會主動跟人家說，但聊完之後，他說有一個人跟他講完有比較好一點」。

至於游霆崴在3月31日先發奪下勝投，成為悍將本季首名奪勝的本土先發，江國豪當時也相當關心。他說：「畢竟在狀況不好時，有人可以跳出來是好事，大家都想為球隊拿下勝利，也很開心他一上來就可以拿下勝投。」