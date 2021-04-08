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中職／跨欄不夠看 洪總百米衝刺救一分
繼「跨欄」代表作後，富邦悍將隊總教練洪一中又化身田徑好手，今天從休息區「百米衝刺」跑到二壘與裁判爭辯，成功讓妨礙守備判決改為失誤，為球隊多賺1分，5局打完以2：0領先中信兄弟隊。
悍將隊今晚在新莊主場迎戰兄弟，兩隊以0：0進入5局下，悍將隊靠著兩支安打以及一次保送形成滿壘，1出局後楊瑞承選到保送擠回第1分，接下來李宗賢敲出游擊方向滾地，游擊手江坤宇未能觸殺，球也掉在地上。
第一時間裁判認為是妨礙守備，只見悍將隊總教練洪一中立刻從一壘側休息區衝到二壘附近與裁判爭執，而裁判開會討論後，認定是江坤宇第一時間就漏接，沒有守備機會，改為游擊手失誤，慢動作畫面重播也是如此。
悍將隊本壘得分照算，下一棒林哲瑄敲出雙殺打終止攻勢，回頭來看，洪總及時爭取，讓球隊多拿一分，取得2：0領先。
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