中職／認命當全隊最老 高國輝更想帶學弟拚冠

35歲的高國輝接受自己「全隊最老」的頭銜，也打算身體力行，用表現帶動學弟向前衝，「現在已經不需要證明自己，重要的是拚一座總冠軍，證明球隊。」

昨天高國輝昨天敲出本季第4轟、加上2分打點，在全壘打榜與林安可、郭阜林並列第一，13分打點獨居第一，扛起帶頭的責任，高國輝用成績說話外，他也說：「不能把壓力丟給學弟。」

高國輝昨天對獅隊洋投布雷克敲出一支二壘打、一發全壘打，他笑說：「應該是我這兩年打最好的一次。」他記得沒錯，高國輝去年對戰布雷克9打數敲出2安，今年首次相逢就有好成果，高國輝歸功打擊教練提醒，自己掌握失投球攻擊。

今年比賽用球恢復係數調降，對高國輝似乎沒有太大影響，不過他認為還是有差，「不僅要咬中求新，還要有力量延伸，打出去距離不如預期的遠，打擊要多下苦心，去研究怎麼打好這顆球。」

除了打擊，高國輝今年守備表現也不錯，開季10場、19次守備機會無失誤，不過比賽用球的調整，也讓他在掌握落點時較為困難，高國輝說：「必須一直盯到最後，有時候會像蝴蝶球那樣，落點不一定。」