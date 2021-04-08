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日職／吳念庭連3打數掛零 西武3連戰遭樂天橫掃

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
吳念庭。 擷圖自推特
吳念庭。 擷圖自推特

西武樂天隊今天進行3連戰最後一戰，旅日好手吳念庭3個打數沒有安打，本季打擊率從3成68降到3成18，西武全場只有兩支安打，終場0：4落敗，在埼玉主場遭樂天橫掃。

吳念庭擔任先發5棒、一壘手，面對樂天兩任投手瀧中瞭太、酒居知史，2、5、8局下都揮出外野飛球出局，對樂天3連戰合計9打數只有1支安打，明起前往千葉對羅德隊進行3連戰。

瀧中瞭太開賽連續解決15人次，6局下面對首名打者若林樂人被揮出第1支安打，用91球完成7局先發任務，只被揮出這支安打，飆出5次三振，奪下本季首勝。

西武先發投手上間永遠生涯初登板，投5.1局被揮出5支安打，包括兩支全壘打，失4分吞敗。

西武在主場毫無主場優勢，對樂天3場比賽被攻下23分，只攻下5分，樂天最近3連勝，戰績9勝3敗仍居太平洋聯盟榜首，西武6勝1和4敗。

樂天 西武

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