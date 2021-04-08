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中職／中信兄弟「毛起來玩」 貓貓狗狗來開球
中信兄弟隊4月10日到11日將在台中洲際主場舉辦寵物主題日「毛起來玩」，除了常客狗狗外，也首度號召球迷朋友帶著家中貓皇進場同樂，開球嘉賓也有貓派代表帥哥米古、狗派代表柴犬奈奈。
兄弟球團表示，3月中開放報名至截止日，4月10日至4月11日兩日將近共300隻狗狗報名，也有不少貓皇共襄盛舉，為舉辦寵物主題日三年來最多毛孩的一次。
凡報名狗狗或喵喵特別席，可獲得專屬飼料、罐頭、鮮食包等豐富贈品，活動兩日也會在球場設置毛孩專屬通道，場外也設有狗狗玩耍區，並舉辦狗狗才藝競賽、等等大賽及狗狗賽跑等活動。球賽中場也將舉行狗狗大胃王比賽。
另外，經多方考量，寵物貓較不適合參與場外活動，故場外活動僅限寵物狗現場報名參加。此次狗狗、喵喵特別席報名也已經截止，若沒有報名的球迷朋友切勿直接帶著毛孩前往，以免無法進場。
活動嘉賓部份，4/10(六)貓派網紅來襲－「拉姆有幾噗」帥哥米古及貓奴早安肉泥將於賽前至場外進行見面會，見見各位貓奴們。帥氣、淡定、不怕生的米古也將擔任全台第一隻開球的貓咪，萌翻全場。當日也將再次邀請洲際棒球場最佳夥伴「台中市政府警察局警犬隊」進行精彩的「狗狗打棒球」開場表演。
4/11(日)正逢國際寵物日，將邀請到擁有超過70萬粉絲的超人氣犬派網紅「柴犬Nana和阿楞的一天」柴犬奈奈及主人阿楞擔任開球嘉賓，並將在賽前於場外進行粉絲見面會，喜歡柴犬奈奈及主人阿楞的球迷朋友千萬不要錯過。
活動兩日進場的球迷也可以領取限量發送的超可愛「毛起來貼」－Q版球員與專屬毛小孩的視覺貼紙組，只送不賣，歡迎大家早點進場領取。現場也將提供球迷朋友免費索取「五月臺中寵物展」門票。
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