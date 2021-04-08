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中職／悍將防盜投捕一起來 吳俊良開會提醒
富邦悍將隊近兩場被統一獅隊盜了11次壘，不管是資深捕手林宥穎、年輕的戴培峰「防盜」系統都失靈，總教練洪一中、日籍捕手教練古久保健二認為，重點不是捕手，而是投手要改變。
前天先發的羅力過往投球動作節奏較慢，本來就是各隊盜壘目標，昨天先發的新洋投傑斯則較少看管跑者，投手教練吳俊良表示，春訓時其實就有提醒洋投要防範對方盜壘，季賽遇到只是驗證此事，今天賽前特別再提醒一次，傑斯也為此致歉。
吳俊良表示，幸好是在開季時出現，還來得及調整，也告訴洋投，既然目前壘上有人時缺點浮現，就要掩飾缺點，發揮優勢，不能被對手一直攻擊。
總教練洪一中認為，這樣的狀況不能怪捕手，投手要自己想辦法改變；投捕教練古久保補充說明，「防範盜壘是投捕手共同的工作，其中投手又占了8成、捕手2成，以這兩天看來，投手沒有準備好（對方要盜壘）。」
看到自家捕手被盜11次，古久保心情當然不太好，他表示，在盜壘防備上，無論台灣或外籍投手都有提醒，不過或許外籍投手對決上更專注在打者，接下來需有所調整，例如縮短投球動作，才能準備好下周再次面對獅隊。
被盜的這11次壘，有7次是戴培峰蹲捕，古久保也特別關注這位21歲捕手的心理狀態，提醒他：「把自己這2成工作做好就好，不必太過在意。」
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