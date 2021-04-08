快訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將防盜投捕一起來 吳俊良開會提醒

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
富邦悍將隊投手教練吳俊良。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊投手教練吳俊良。記者蘇志畬／攝影

富邦悍將隊近兩場被統一獅隊盜了11次壘，不管是資深捕手林宥穎、年輕的戴培峰「防盜」系統都失靈，總教練洪一中、日籍捕手教練古久保健二認為，重點不是捕手，而是投手要改變。

前天先發的羅力過往投球動作節奏較慢，本來就是各隊盜壘目標，昨天先發的新洋投傑斯則較少看管跑者，投手教練吳俊良表示，春訓時其實就有提醒洋投要防範對方盜壘，季賽遇到只是驗證此事，今天賽前特別再提醒一次，傑斯也為此致歉。

吳俊良表示，幸好是在開季時出現，還來得及調整，也告訴洋投，既然目前壘上有人時缺點浮現，就要掩飾缺點，發揮優勢，不能被對手一直攻擊。

總教練洪一中認為，這樣的狀況不能怪捕手，投手要自己想辦法改變；投捕教練古久保補充說明，「防範盜壘是投捕手共同的工作，其中投手又占了8成、捕手2成，以這兩天看來，投手沒有準備好（對方要盜壘）。」

看到自家捕手被盜11次，古久保心情當然不太好，他表示，在盜壘防備上，無論台灣或外籍投手都有提醒，不過或許外籍投手對決上更專注在打者，接下來需有所調整，例如縮短投球動作，才能準備好下周再次面對獅隊。

被盜的這11次壘，有7次是戴培峰蹲捕，古久保也特別關注這位21歲捕手的心理狀態，提醒他：「把自己這2成工作做好就好，不必太過在意。」

戴培峰 洪一中 富邦悍將

延伸閱讀

中職／單場6盜壘 獅跑死悍將

圖輯／中職獅隊力退悍將奪五連勝

中職／6次盜壘成功 獅隊快腿擊倒悍將

中職／2自培左投成牛棚要角 吳俊良形容「80分的左投」

相關新聞

中職／跨欄不夠看 洪總百米衝刺救一分

繼「跨欄」代表作後，富邦悍將隊總教練洪一中又化身田徑好手，今天從休息區「百米衝刺」跑到二壘與裁判爭辯，成功讓妨礙守備判決...

中職／認命當全隊最老 高國輝更想帶學弟拚冠

35歲的高國輝接受自己「全隊最老」的頭銜，也打算身體力行，用表現帶動學弟向前衝，「現在已經不需要證明自己，重要的是拚一座...

中職／跑壘受傷下二軍 蔣智賢的痛兩隊教頭都懂

富邦悍將隊蔣智賢昨天因為跑壘導致右肩挫傷，今天下放二軍，至少要休息10天，跑壘受傷的苦，悍將隊總教練洪一中、中信兄弟隊總...

中職／悍將防盜投捕一起來 吳俊良開會提醒

富邦悍將隊近兩場被統一獅隊盜了11次壘，不管是資深捕手林宥穎、年輕的戴培峰「防盜」系統都失靈，總教練洪一中、日籍捕手教練...

中職／猿隊開季14戰只有3轟 連6季百轟紀錄恐中斷

中職新球季打完前40場球季賽，全聯盟出現47支全壘打，樂天桃猿隊只有3轟，產量是5隊最少；儘管今年賽事才剛起步不久，猿隊...

日職／懲罰性調度？中田翔發洩情緒遭監督換下

日本火腿開季戰績慘澹，除了吞下6連敗，至今10場僅拿1勝在棒球歷史實屬罕見，昨（7日）出戰軟銀的比賽中，陣中主將中田翔在被三振後砸球棒，結果下個半局就被監督栗山英樹換下。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。